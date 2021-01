Politique suisse – Opération Libero: un demi-million grâce au financement participatif Une campagne de collecte de fonds lancée par le mouvement politique en faveur d’une Suisse multiculturelle et progressiste a permis de lever plus de 500’000 francs en moins d’un mois.

Opération Libero est principalement constituée de jeunes universitaires et d’intellectuels de moins de 30 ans. www.operation-libero.ch

Le mouvement politique Opération Libero existera toujours en 2021. En moins d’un mois, une campagne de financement participatif a permis de lever plus de 500’000 francs en petits dons versés par près de 4000 donateurs.

«C’est une preuve de confiance, qui nous oblige», réagit la coprésidente Laura Zimmermann dans un communiqué. Avant de souligner que le mouvement sera à l’avenir davantage proactif.

«Une telle opération de sauvetage ne peut être effectuée qu’une seule fois, poursuit pour sa part la directrice Isabelle Gerber. Opération Libero ne reviendra pas l’année prochaine avec une telle collecte de fonds. «Nous allons désormais chercher à financer notre structure de manière durable, grâce à davantage d’adhésions par exemple», a-t-elle poursuivi.

Le mouvement, principalement constitué de jeunes universitaires et d’intellectuels de moins de 30 ans, est proche du Think tank Forum de politique étrangère en lien avec les milieux diplomatiques suisses. Sa vision «pour une Suisse multiculturelle, cosmopolite, moderne et progressiste» le place aux antipodes de l’UDC. L’idée d’Opération Libero, lancé le 13 octobre 2014 à Berne, a germé en réaction au vote sur l’initiative populaire contre l’immigration de masse du 9 février 2014.

Se projeter dans l’avenir

Avec le processus stratégique achevé l’automne dernier et les moyens financiers dont il dispose désormais, le mouvement peut se projeter dans l’avenir et défend ses priorités: un droit de la citoyenneté libéral, une Suisse qui coopère avec ses voisins européens, une transformation numérique qui renforce la démocratie et davantage de transparence dans la vie politique.

«Nous pensons que ces questions sont négligées par les acteurs politiques établis», explique Stefan Manser-Egli, coprésident. Ce ne sont pas les seuls enjeux d’importance pour ce mouvement politique, mais que c’est là que sa valeur ajoutée est la plus forte, estime-t-il.

