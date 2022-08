Fiscalité nord-vaudoise – Opération séduction: Yverdon ne touche pas aux impôts La cité thermale veut maintenir son point d’impôt à 75 pour attirer contribuables et entreprises, alors que ses recettes fiscales baissent. Fabien Lapierre

L’amélioration des recettes fiscales d’Yverdon passe par l’installation de nouvelles entreprises et de contribuables aisés. JEAN-PAUL GUINNARD

C’est un problème arithmétique bien connu à Yverdon: la deuxième ville du Canton doit composer avec les faibles contributions fiscales de ces citoyens, tout en se devant d’investir dans la mesure de ses moyens. Afin d’améliorer la situation, la Municipalité passée de droite à gauche conserve l’objectif d’attirer de nouveaux contribuables aux revenus supérieurs, ainsi que des entreprises.

L’opération séduction prend la forme d’un gel du taux d’impôt communal à 75 points pour 2023, si le Législatif l’accepte. À titre de comparaison, il est de 78,5 à Lausanne, de 66,1 à Nyon ou de 47 à Montreux. La Municipalité parle d’un pari sur l’avenir, visant à renforcer l’image et l’attractivité de la Ville.

«La stabilité de la fiscalité yverdonnoise est un engagement que nous avons pris devant la population. Mais ce n’est pas gravé dans le marbre, vu l’imprévisibilité des années 2020», précise le syndic socialiste Pierre Dessemontet. «Une hausse d’impôts est exclue, sauf catastrophe.»

Dégringolade des recettes fiscales

La santé financière d’Yverdon se détériore et inquiète la Municipalité. Les recettes fiscales ont dégringolé de 59 millions de francs en 2020 à 56,7 millions en 2021 et la Ville a perdu 271 habitants dans le contexte de la pandémie. La valeur du point d’impôt est la plus faible des villes vaudoises, avec 25,5 en 2021, bien en deçà des 45,9 de Lausanne ou des 27,2 de Renens, autre cité populaire.

Tandis que l’économie mondiale reste grippée par les effets de la guerre en Ukraine (inflation, pénurie énergétique) et du Covid, le syndic se veut optimiste. «La conjoncture en Suisse est bonne et l’économie yverdonnoise ne se porte pas trop mal», juge-t-il. Alors que la capacité d’autofinancement de la Ville stagne à 19 millions de francs, le pic de 44,2 millions d’investissements prévus pour 2023 ne devrait pas être atteint, en raison de nombreux retards.

