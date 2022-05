Pour la première d’«Elvis» de Baz Luhrmann, le festival a sorti les grands moyens. Un ballet de drones a reproduit dans le ciel différentes silhouettes du «King». Je n’ai pas vu cet événement – étant en projection à ce moment-là – mais une amie de Paris m’a montré une vidéo au petit-déjeuner. Dans le même ordre d’idées, la Patrouille de France, convoquée pour réaliser un ballet aérien au moment où Tom Cruise montait les marches, avait elle aussi un certain panache. Et un coût.

Cela étant, la Ville de Cannes a également chaque année un budget pour faire évacuer les mendiants de la Croisette durant le festival. Il est vrai que leur présence fait un peu tache lorsque les robes du soir défilent en limousine, sponsorisées par de grandes marques au chéquier généreux pour les stars. Quant aux pauvres, on les retrouve surtout autour de la gare. «C’est le Bronx, là-bas», me dit une festivalière d’apparence aisée, plutôt jeune, qui m’avoue faire un détour pour éviter ce quartier si dangereux que les hommes y seraient devenus des bêtes. Ah! Pour faire simple, j’y passe tous les jours. L’élégance du propos me rappelle surtout que le RN a réalisé de gros scores dans la région. Cannes reste une fois de plus ce festival des extrêmes. Le luxe y côtoie la pauvreté et le bling-bling tente de se faire une place dans le cinéma d’auteur. Des mondes qui s’excluent totalement, précisons-le.