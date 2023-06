Tennis – Opéré, Rafael Nadal entame une «convalescence de cinq mois» Éloigné des courts depuis janvier, l’ex-No 1 mondial a subi avec succès une arthroscopie à la hanche gauche. Il ne devrait pas revenir au jeu avant cinq mois.

Rafael Nadal n’est plus apparu en compétition depuis l’Open d’Australie, en janvier. AFP

L'arthroscopie subie vendredi par Rafael Nadal à la hanche gauche «s'est bien passée» et «la période de convalescence normale est estimée à cinq mois», a-t-on appris samedi auprès de l'entourage du joueur espagnol.

«L'intervention chirurgicale s'est bien passée, elle a consisté à nettoyer les parties fibreuses et abîmées du tendon (ndlr: du psoas), ainsi qu'à le renforcer», a expliqué la même source à l'AFP. «Dans un second temps, une ancienne lésion au labrum de sa hanche gauche (ndlr: une partie de l'articulation) a également été traitée, ce qui va certainement contribuer à la guérison du tendon», a-t-elle ajouté, avant de conclure: «Rafa va commencer le processus de récupération fonctionnelle dans quelques heures et la période de convalescence normale est estimée à cinq mois».

Nadal, qui fête ses 37 ans ce samedi, s'est blessé au tendon du psoas-iliaque gauche (muscle fléchisseur de la hanche) lors de son match du 2e tour de l’Open d’Australie en janvier. Malgré la douleur, il avait tenu à terminer la rencontre, perdue face à l'Américain Mackenzie McDonald en trois sets.

L'ex-No 1 mondial n'a pas rejoué depuis, repoussant de tournoi en tournoi son retour, jusqu'à annoncer le 18 mai dernier son forfait pour Roland-Garros, son tournoi fétiche remporté quatorze fois, sans donner cette fois de date de retour, mais en disant viser la saison 2024, sa dernière.

AFP

