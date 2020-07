Rive sud du lac de Neuchâtel – Oppositions en nombre au plan d’aménagement fribourgeois L’enquête complémentaire du plan d’affectation cantonal, entraînant notamment le démantèlement de 119 chalets, s’est conclue lundi. Plusieurs oppositions ont été déposées. Sébastien Galliker

Au total, quelque 180 constructions sont menacées sur la rive sud du lac de Neuchâtel, comme ces chalets situés de part et d’autre de la frontière valdo-fribourgeoise entre Delley-Portalban et Vully-les-Lacs. JEAN-PAUL GUINNARD

Combien d’oppositions à l’enquête complémentaire du plan d’affectation cantonal fribourgeois de la rive sud du lac de Neuchâtel ont-elles été déposées alors que le délai s’est terminé lundi? Impossible de le dire actuellement, communique la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions du Canton, les courriers pouvant arriver jusqu’à jeudi. Plusieurs associations ont toutefois manifesté leur mécontentement face au projet, lundi, dont celle des riverains (ARSUD). «L’ARSUD et les 178 familles qu’elle représente exigent de l’État de Fribourg qu’il renonce à la destruction de ces chalets construits en toute légalité et faisant partie intégrante de la genèse de la Grande-Cariçaie», conclut son communiqué.

Dans leur opposition de 36 pages, les riverains s’appuient sur quatre axes. Il s’agit notamment de la démonstration que le Canton dispose d’une marge de manœuvre sur la question des chalets et de l’absence d’une pesée des intérêts concernant la Grande-Cariçaie. L’ARSUD conteste aussi les conclusions de la Commission fédérale pour la protection de la nature et regrette le traitement de sa pétition de plus de 11’000 signatures en 2018, qui demandait la mise en œuvre de contrats nature.

Aucune plus-value

D’autres organisations publiques et privées se sont aussi fendues d’une opposition, comme la Société de développement d’Estavayer. «Nous réalisons qu’il ne s’agit que de démantèlements et de suppressions, aucune plus-value ne sera apportée à la région», note la députée et présidente Anne Meyer-Loetscher dans sa missive. Selon un sondage en ligne réalisé auprès de ses contacts, plus de 97% des 1275 personnes y ayant répondu se montraient favorables au maintien des chalets.

«Il n’est pas tolérable d’utiliser l’opportunité de ce nouveau plan pour rendre l’accès au lac plus contraignant pour les riverains» Pierre Roggo, président d’Aqua Nostra des Trois-Lacs

Défendant la place de l’homme dans la nature, Aqua Nostra des Trois-Lacs rappelle que les chalets ne concernent qu’un millième des surfaces des réserves naturelles. Elle s’oppose notamment à la suppression d’une fenêtre de navigation à Portalban. «Il n’est pas tolérable d’utiliser l’opportunité de ce nouveau plan pour rendre l’accès au lac plus contraignant pour les riverains», souligne son président, Pierre Roggo.

Sur la commune d’Estavayer, le PAC rive sud pourrait entraîner la démolition d’une quarantaine de chalets, à la hauteur du village de Font. Jean-Paul Guinnard

Les communes concernées s’opposent aussi au PAC, avec le soutien de la communauté régionale de la Broye. «Sans nous opposer formellement au dossier, nous déposons plusieurs remarques pour montrer le soutien de toute une région», lâche Pierre-André Arm, directeur de la Coreb. Selon le Canton, les oppositions devraient être traitées d’ici fin 2020.