Municipalité d’Épalinges – Option bulldozer pour la future maison de quartier Rénover l’ancien bâtiment ou le raser et construire du neuf? L’Exécutif a choisi la seconde solution. Les élus trancheront en février. Laurent Antonoff

Si le crédit complémentaire est accepté par les élus d’Épalinges, la nouvelle salle de quartier servira d’accueil pour les élèves de Bois-Murat. Elle sera aussi mise à disposition des habitants et des associations. Odile Meylan

C’est le dilemme qui a occupé la Municipalité d’Épalinges au sujet de la future salle de quartier polyvalente du complexe scolaire de Bois-Murat: démolir un bâtiment existant et construire du neuf, ou la maintenir et le rénover. C’est la seconde option qui a finalement été retenue, et sur laquelle les conseillers communaux devront se prononcer lors de la prochaine séance de février.