Concours | 10x2 billets – Opus One

Camille et Julie Berthollet Gagnez 10x2 billets pour le concert des sœurs virtuoses Camille et Julie Berthollet, le samedi 18 mars, à 20h30, Théâtre de Beaulieu.

Camille et Julie Berthollet DR

Les soeurs virtuoses présentent "Séries"

Après deux soirées jouées à guichet fermé à Morges, Camille et Julie Berthollet annoncent deux représentations à Genève et à Lausanne en 2023. À 23 et 24 ans, les sœurs Berthollet sont connues comme des virtuoses de la musique classique. Aimant casser les codes, elles nous présentent leur nouvel album « Séries ».

Camille et Julie Berthollet manient parfaitement bien les différents styles musicaux et jouent en alternance entre les grands titres du répertoire et des musiques des deux siècles qu’elles chevauchent. De Brahms, Bach, Schubert à leur « Quatre saisons », version personnelle et inédite du chef d’œuvre de Vivaldi, elles glissent au fil de l’archet vers Nino Ferrer et Stromae ou encore Brel et Bruel. Les deux violonistes ont grandi en écoutant les grands classiques et ont ainsi développé des goûts musicaux très variés comme le démontre leur vaste collection de vinyles passant par le jazz, le rock, la chanson française, le rap, sans oublier, leur premier amour : la musique classique.

Avec « Séries », les deux sœurs consacrent un album entier aux génériques de séries télévisées d’hier et d’aujourd’hui en y apportant une dimension symphonique. Projet né du confinement, elles s’accompagnent du prestigieux Orchestre National d’Ile de France sous la direction de Ernst van Tiel sur des arrangements de Matthieu Gonet, Camille et Julie Berthollet. De « Game of Thrones » à « La Casa de Papel » en passant par « Mission Impossible » ou encore « La Panthère Rose », le duo virtuose invite la musique créée pour le petit écran à rejoindre la famille des grandes œuvres symphoniques.

opus-one.ch

