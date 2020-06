Politique des transports – Orbe est bientôt à 30 minutes de train de Lausanne Lancé il y a plus de dix ans, la modernisation de la ligne Orbe-Chavornay, permettant une liaison directe avec le réseau CFF, franchit une étape clé. Erwan Le Bec

Ligne historique du canton de Vaud, la ligne Orbe-Chavornay va être métamorphosée. Plus de 50 millions seront nécessaires pour relier Orbe au réseau CFF, dans un projet de longue haleine qui a enfin été validé par l’Office fédéral des transports. (24HEURES/OLIVIER ALLENSPACH) VQH

À l’heure où le Canton étudie ses liaisons en train avec Barcelone et Munich («24 heures» de jeudi), Orbe, la deuxième ville du Nord vaudois, va peut-être enfin bientôt rejoindre le réseau ferroviaire cantonal.

Lancée il y a plus de dix ans, la modernisation de l’historique ligne Orbe-Chavornay (OC) a été acceptée fin mai par l’Office fédéral des transports. Une étape majeure attendue de pied ferme par toute la région. Ces travaux, devisés à plus de 50 millions de francs, vont permettre, à terme, une liaison ferroviaire directe entre les gares d’Orbe, la zone industrielle de Chavornay et le RER vaudois. Actuellement, le vénérable OC s’arrête en effet sur une voie en marge de Chavornay, avec parfois de méchantes ruptures de correspondance. Sans recours, les travaux pourraient être lancés l’an prochain, et une liaison directe programmée à certaines heures en 2023 ou 2024, espère le directeur de la compagnie Travys, Daniel Reymond. Un train RER direct, avec des hautes cadences, devra toutefois attendre un horizon postérieur et les adaptations d’horaires.

Projet de taille

Sans recours. Parce que ce dossier complexe, qui prévoit la refonte de la gare de Chavornay, une nouvelle boucle ferroviaire, un doublement des rails pour assurer l’important trafic marchandises, les aménagements annexes aux carrefours, le changement du voltage de la ligne, ainsi que rien de moins que la rénovation complète des haltes intermédiaires et du terminus, a fait l’objet depuis 2016 d’une série d’oppositions.

Il y avait des riverains (la nouvelle boucle passe autour d’une zone villas), des ONG (la boucle frise une zone protégée, le Creux de Terre) et la Commune de Chavornay elle-même. À l’époque, dans une perspective de lutte contre le trafic routier de transit, elle s’était publiquement opposée à sa voisine urbigène. Aujourd’hui, c’est le nouveau pont routier, entre autres, qui dérange.

La modernisation de la ligne va entraîner la construction d’une nouvelle halte, le doublement des rails pour l’industrie, et la refonte de toutes les gares et haltes du secteur. Source: Travys. Infographie: Océane Haenni

N’empêche. «Maintenant c’est certain, ce RER, on l’aura, respire Henri Germond, syndic d’Orbe. Peu importe quand, mais on l’aura. L’essentiel c’est de parvenir à ce projet qui a une portée régionale, même si Orbe en est effectivement le premier bénéficiaire.» Et pour cause. La validation du projet ouvre la porte à un réaménagement de la place de la gare d’Orbe, à la construction d’un Centre de traitement et de réadaptation (CTR) en bas de la ville, près des rails, et au développement de Gruvatiez.

Ce nouveau quartier avait même fait l’objet d’un référendum tendu, fin 2015. Un des doutes des Urbigènes était notamment l’accessibilité en mobilité douce à cet ample ensemble de 500 logements. Le «oui» l’avait emporté. En partie parce que les autorités d’alors avaient mis l’arrivée du RER dans la balance «pour 2018-2020».

Déposé à l’OFT en 2016, le projet aurait pâti de la concurrence d’autres dossiers, de son empiétement sur des surfaces d’assolement et de sa complexité, estiment aujourd’hui ses porteurs.

«Le plus important, c’est qu’on va modifier les habitudes, table Henri Germond. C’était notre unique occasion de rejoindre le réseau CFF, est on l’a saisie.» Travys doit maintenant examiner les adaptations techniques intervenues entre-temps et les éventuels coûts supplémentaires. Les opposants ont 30 jours pour faire recours.