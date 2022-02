Transition énergétique – Orbe se dote d’une déchetterie «emblématique» La toiture photovoltaïque permettra à la Commune de se lancer dans le solaire participatif et de convertir son parc de véhicules en électriques. Anetka Mühlemann

Le bâtiment de la déchetterie comprendra une toiture photovoltaïque ainsi que des parois composées d’un bardage de bois brûlé selon la technique japonaise yakisugi . DR

«La nouvelle déchetterie deviendra un bâtiment emblématique de la Commune, déclare Mary-Claude Chevalier, syndique d’Orbe. On veut faire preuve d’exemplarité.»

En remplacement de celle des Ducats, la future infrastructure sera érigée en bois local et surmontée de panneaux solaires translucides. Censé sensibiliser les visiteurs à l’énergie verte, à la problématique des déchets ainsi qu’à l’économie circulaire, le site offre aussi la possibilité d’une ressourcerie.

Pour permettre sa réalisation, le Conseil communal a accepté jeudi un crédit de 3,43 millions de francs. Non sans l’avoir préalablement amendé afin que les 470’000 francs prévus pour les panneaux photovoltaïques soient financés de manière participative. Une précision superflue pour le municipal Serge Berthoud, qui avait déjà prévu le coup.

«Le but sera de permettre aux citoyens, même s’ils sont locataires, de faire un pas de plus pour le solaire.» Serge Berthoud, municipal à Orbe

«Le projet de financement participatif sera étudié ces prochains mois. Un préavis est prévu pour la fin de l’année, explique l’élu responsable des Travaux publics. On doit de toute façon d’abord faire l’acquisition de l’installation. Ensuite, le but sera de permettre aux citoyens, même s’ils sont locataires, de faire un pas de plus pour le solaire.» Et un investissement susceptible de rapporter davantage qu’un compte bancaire.

De l’énergie aussi pour la Voirie

Correspondants à la consommation électrique d’une centaine de ménages, les 250’000 kWh ainsi générés annuellement sont destinés à l’autoconsommation. Cela concerne bien évidemment la déchetterie, mais aussi la Voirie. «Nous sommes en train de plancher sur l’achat de véhicules électriques», annonce Serge Berthoud, qui envisage aussi la possibilité d’un regroupement de consommateurs «propres».

Les travaux dans la zone industrielle de Taborneires-Passon devraient démarrer au printemps. La nouvelle déchetterie de la ville labellisée Cité de l’énergie pourrait ainsi être opérationnelle en 2023.



