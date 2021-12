CONCOURS | 20 x 2 billets à gagner – Orchestre de Chambre de Lausanne – Les Dominicales n° 5 Le dimanche 16 janvier 2022 à 11h15, à la salle Métropole de Lausanne.

Où naît l’inspiration? Les compositeurs de ce programme ont en partage une commune réponse: dans le passé. Gian Francesco Malipiero, au début du XXe siècle, puise à la source des grands baroques italiens. Éditeur des œuvres de Monteverdi, il nourrit sa création de cette étude. Le Stravinsky néoclassique cherche lui aussi dans le passé la possibilité d’un renouveau, et son ballet Pulcinella, basé sur des fragments de Pergolèse, l’illustrera avec brillance. Bach enfin, n’aurait jamais été lui-même sans la lecture des concertos de Vivaldi, dont l’influence pulse partout dans sa propre écriture concertante. Un dimanche suspendu entre passé et futur, avec l’OCL et Beat Anderwert, premier hautbois solo.

