CONCOURS | 10 x 2 billets à gagner – Orchestre de Chambre de Lausanne – Les Grands Concerts 24 heures et l’Orchestre de Chambre de Lausanne vous offrent 10 x 2 billets pour Les Grands Concerts, le mercredi 15 juin 2022 à 20h à la salle Métropole de Lausanne.

Orchestre de Chambre de Lausanne – Les Grands Concerts DR

Dans un beau programme concertant autour de Mozart et Haydn, emmené par la baguette experte de Christoph Eschenbach, l’OCL met en vedette deux remarquables représentants de la nouvelle génération de solistes. Révélation instrumentale aux Victoires de la Musique classique 2018, le violoncelliste Bruno Philippe donnera la pleine mesure de son talent dans le Premier concerto de Haydn, dont le célèbre Finale, enlevé et espiègle, mobilise aussi bien la virtuosité que l’intelligence sensible. Stathis Karapanos, flûtiste récemment récompensé par le prix Bernstein du Festival du Schleswig Holstein, brillera de son côté dans le Deuxième concerto de Mozart, à la fluidité souple et élégante.

