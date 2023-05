CONCOURS | 20 x 2 billets en catégorie B à gagner – Orchestre Philharmonique de Radio France 24 heures et le festival Septembre Musical Montreux-Vevey vous invitent à un concert exceptionnel le 6 juin 2023, 20h, à l’Auditorium Stravinski de Montreux.

Septembre Musical Montreux-Vevey DR

Le chef d’orchestre Mikko Franck et l’Orchestre Philharmonique de Radio France font route commune depuis 2015: une aubaine pour cette phalange parisienne qui entretient un rapport très complice avec son directeur musical. Ensemble, ils interpréteront la fameuse Symphonie fantastique de Berlioz, une des œuvres les plus innovatrices, visionnaires et émotionnelles à ce jour. Cette soirée sera sublimée par le jeu ciselé du pianiste virtuose Pierre-Laurent Aimard.

Le programme de votre soirée:

Maurice Ravel (1875-1937)

Concerto pour piano en sol majeur

- Allegramente

- Adagio assai

- Presto

Hector Berlioz (1803-1869)

Symphonie fantastique, op. 14

- Rêveries et passions

- Un bal

- Scène aux champs

- Marche au supplice

- Songe d’une nuit de sabbat

Informations complémentaires:

Participez gratuitement, jusqu’au dimanche 14 mai 2023 à 23h, en remplissant le formulaire: