Orllati claque la porte de l’Association des graviers

En organisant une table ronde réunissant l’ensemble des acteurs concernés, la conseillère d’État Jacqueline de Quattro entend «siffler la fin de la récréation» dans la guerre des décharges, comme elle l’annonçait en mars dans nos colonnes.

Mais à la veille de cette rencontre, qui aura lieu lundi, le torchon brûle toujours entre les exploitants: selon nos informations, le Groupe Orllati vient de claquer la porte de l’Association vaudoise des graviers et déchets (AVGD), dont il était membre via deux de ses sociétés. En cause: la non-élection de son représentant au comité, où deux places étaient à repourvoir lors de l’assemblée générale du 3 mai. L’émissaire d’Orllati n’aurait récolté qu’une poignée de voix alors que l’association compte quelque 45 entreprises membres.

Contacté, le groupe confirme avoir démissionné, sans commenter les causes. Même écho du côté de l’AVGD, dont le président, Jean Malcotti, «prend acte» de cette décision. D’après une source bien informée, l’organisation s’était pourtant engagée à intégrer au comité Orllati, qui exploite déjà deux décharges dans le canton et compte s’étendre dans ce domaine. Faux, assure Jean Malcotti: «Il aurait été contraire à nos statuts de prendre cette décision avant l’assemblée générale.»

La querelle entre l’AVGD et Orllati n’est pas nouvelle: début 2018, l’association s’était insurgée auprès de Jacqueline de Quattro contre la position d’un employé de l’État en faveur du groupe de Bioley-Orjulaz, et au détriment de son concurrent dans le domaine, Cand-Landi. L’AVGD dénonçait alors ce qu’elle considérait comme une ingérence de l’État dans le secteur privé. Le collaborateur du département mis en cause avait été déplacé dans la foulée, même s’il n’avait «rien commis de répréhensible», selon Jacqueline de Quattro.

Lors d’une émission «Mise au point» de la RTS consacrée à Orllati en octobre 2018, le secrétaire de l’Association vaudoise des graviers et déchets, Jean-Luc Pirlot, avait ensuite mis ces accusations de favoritisme sur la place publique, en déclarant que l’AVGD avait «des doutes sur la neutralité de certains services de l’État». Il avait également fait part de ses questionnements concernant l’expansion éclair du groupe vaudois. Un mois plus tard, Jean-Luc Pirlot avait été démis de ses fonctions par le directeur du Centre Patronal, Christophe Reymond.

Au moins un membre du comité avait démissionné dans la foulée de l’émission, estimant que l’association avait pris position pour l’un de ses membres au détriment d’un autre. En colère, Orllati aurait alors également menacé de quitter l’association et de déposer une plainte. C’est alors que l’AVGD se serait engagée à faire entrer son représentant au comité. (24 heures)