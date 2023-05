Chantier à Épalinges – «Orllati n’avait pas le droit de démolir cette maison» Le syndic, Alain Monod, a découvert lundi la destruction, selon lui non autorisée. Agacée, la Municipalité demande des comptes au Groupe Orllati. Dominique Botti

La maison se trouvait au bout de ce chemin carrossable, au chemin du Polny 59. C’est au même endroit que le Groupe Orllati prévoit d’ériger une nouvelle construction. Odile Meylan

Pourquoi vouloir transformer une maison qui n’existe plus? C’est la question soulevée par une mise à l’enquête déposée à Épalinges par Orllati Real Estate SA et son patron Avni Orllati. La demande évoque des «modifications intérieures» et la «surélévation partielle de la toiture» d’une villa de deux étages, située dans un quartier chic du chemin du Polny. Or cette bâtisse n’existe plus.