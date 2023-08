Faune

Les cormorans sont trop envahissants

L’article concernant la présence invasive du cormoran sur les bords de nos lacs («24 heures» du 7 août) me fait réagir en faveur des pêcheurs. Bien que je sois en accord avec une certaine biodiversité naturelle, il faut tout de même reconnaître que ces volatiles sont en nombre extrêmement dangereux pour la faune aquatique, causant des dégâts totalement insensés et inacceptables dans les bancs de perches et autres corégones et salmonidés de nos lacs.

Je suis aussi un adepte de l’ornithologie et un amoureux de tout ce que la nature nous offre de beauté, mais là, il faut réagir de toute urgence pour préserver un équilibre entre espèces. Je ne dis pas qu’il faut en venir au fusil dont j’ai horreur, mais peut-être qu’une stérilisation des couvées sur plusieurs années pourrait être une des solutions pour équilibrer la chose. C’est bien connu que trop d’un côté nuit à l’autre côté.

L’écologie est une chose mais «l’éco-connerie» en est une autre, soyons réalistes, la balance doit rester égale, sinon, on va droit à la catastrophe et au déséquilibre qu’il faudra bien quelques années à rétablir. Il est encore temps de s’y atteler, sinon, un jour, nos lacs mourront et nos pleurs n’y feront rien. Les solutions existent, il faut juste les mettre en action rapidement avant de se mordre les doigts.

Jacky Cochard, Échallens

L’histoire rappelle celle du loup

Les graphiques produits sont très parlants quant à la progression massive de la prédation des cormorans sur la faune piscicole du lac, mettant en péril l’avenir des pêcheurs professionnels. D’ailleurs, la situation des autres lacs est à prendre également en considération. Force est de constater qu’ici comme pour le cas du loup dans le Jura, la situation ne fait qu’empirer au fil du temps. On doit dès lors se demander s’il ne devient pas nécessaire, voire urgent, de créer un office, dynamique, pour la protection des pêcheurs et des paysans-éleveurs de bétail.

Etienne Maire, Orbe

Ormont-Dessous

Baignade de quelle nature?

Grâce à la manne en faveur des projets de tourisme «quatre saisons», la Commune d’Ormont-Dessous va créer une «baignade naturelle» à plus de 5 millions de francs: cette entreprise serait financée à 70% par des subventions fédérales et cantonales.

La Commune payera le reste, mais combien? Elle prévoit un déficit annuel de 60’000 francs et compte sur le loyer du restaurant construit à côté pour financer en partie les charges d’exploitation de cette attraction touristique.

Avec un loyer de 5000 francs par mois, on souhaite bonne chance au gérant et à son personnel!Pour alléger les charges d’exploitation, les lieux ne seront pas surveillés, l’accès à la baignade gratuit. Quant aux frais d’entretien de ces infrastructures, et notamment des pompes en sous-sol pour régénérer l’eau du bassin, on n’en parle guère. On a bien l’impression que la Commune veut vivre au-dessus de ses moyens.Notons encore que l’une des plus belles prairies fleuries du col des Mosses sera démolie par ce projet.

Si vous avez admiré l’œuvre de Nicolas Bamert «Original Flower Power» exposée l’an dernier aux Mosses pour «offrir de l’enchantement et rendre hommage au pré» («24 heures» du 10 juillet), sachez que son écrin vit son dernier été. Les pelleteuses viendront y creuser de toutes pièces le bassin artificiel et démoliront ce terrain fournissant plusieurs semaines de fourrage hivernal au bétail du paysan voisin qui l’exploite aujourd’hui (production laitière traditionnelle).

Dans l’espace du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut, à côté du fameux lac Lioson, la paysannerie de montagne est peu considérée, et le tourisme doux ignoré.

Sophie Pavillon, Les Mosses

Nature

Un magnifique criquet

Concerne l’article sur l’œdipode turquoise, animal 2023 de Pro Natura («24 heures» du 30 juin).

Depuis de très nombreuses années, ce criquet fait partie de mes observations estivales régulières en Suisse: en Valais surtout, dans le Chablais, au Tessin et sur les pentes sud du Jura. Je me souviens que dans un chemin rocailleux au-dessus de Morcote lors d’une chaude journée d’août, les œdipodes bleus étaient particulièrement nombreux.

Fort heureusement l’on peut rencontrer cet insecte orthoptère pendant une assez longue période, spécialement en Valais en même temps que débute – hélas moins longtemps – le concert bruyant et bien sympathique des cigales. Le criquet bleu quant à lui peut être vu jusqu’à l’arrière-automne. Dans ces milieux très chauds et secs devenus assez rares, deux autres œdipodes lui tiennent parfois compagnie: l’œdipode aigue-marine, un peu plus grand et aux ailes d’un bleu plus pâle sans marque noire, de même que le ravissant œdipode rouge, semblable, mais aux ailes d’un beau rouge brique.

Toutefois, dans le midi de la France, d’autres espèces compagnes et très voisines de l’œdipode turquoise peuvent être découvertes. Au cours des années 40 à 60, ces remarquables animaux portaient le joli nom de «criquets rubanés». Plus haut en montagne, de 900 m environ à 2000 m, nous avons entre juillet et octobre un autre criquet aux ailes colorées: l’œdipode stridulant dont le mâle habillé de brun-noir découvre à son envol des ailes inférieures rouge vif, le tout agrémenté d’un fort crépitement. Cette espèce est présente localement dans l’arc alpin, dans les alpages rocailleux.

Pierre Barbey, Vevey

Vente régulée de cocaïne

On n’applique plus les lois

Des villes veulent tester la vente régulée de cocaïne, cette proposition est faite par des spécialistes, appuyée par M. Frank Zobel, vice-directeur d’Addiction Suisse. Cela veut dire aujourd’hui que des responsables de la santé publique ne s’occupent absolument plus de la loi.

À quoi cela sert-il d’avoir des lois si on ne les applique plus? A-t-on vraiment besoin de se droguer dans une soirée récréative? Venons-en aux conséquences. Quels coûts indirects pour la population? Prise en charge des personnes malades suite à l’absorption de produits illicites, augmentation de l’insécurité, augmentation des primes d’assurance maladie et surtout pas d’avenir pour ces personnes dépendantes.

Si on décide de faire quelque chose de concret, cela a un certain coût, c’est la prise en charge de ces personnes en leur expliquant que seul l’arrêt de prise de ces substances (abstinence) peut les ramener à la vie normale et à réintégrer la société.

Jean-Louis Grivet, candidat UDC au Conseil national, Étagnières

Sports

Carton jaune à la Ville de Lausanne

Quand osera-t-on infliger un pénalty ou un carton jaune à la Ville de Lausanne? Vive le sport, d’accord! Mais dans le respect des règles… À Lausanne, le samedi, dès 15 h, le haut de la ville est «sacrifié» au football. Le parcage en zone bleue est dramatiquement réduit, les transports publics sont supprimés pendant des heures.

Les citoyennes et citoyens, dont certains paient encore des impôts à Lausanne, voient leur qualité de vie lourdement péjorée pour permettre à des supporters de monter de la gare au(x) stade(s) en empruntant, souvent de manière irrespectueuse, la voie publique. Cette faute grave, dans la gestion de la Ville, de la part de nos autorités, devrait leur valoir un pénalty que les habitants frustrés devraient pouvoir leur infliger. Mais nos élites s’en tirent à bon compte, faute d’arbitre!

Claude-Alain Gringet, Lausanne

Écrivez-nous

Votre opinion nous intéresse. Envoyez votre lettre à courrierdeslecteurs@24heures.ch, ou à 24 heures, av. de la Gare 33, case postale 585, 1001 Lausanne. Le texte doit être concis (au maximum 1700 signes, espaces compris), signé, et comporter une adresse postale complète ainsi qu’un numéro de téléphone. Il doit réagir à un article publié dans nos colonnes ou participer à un débat d’actualité.

La publication se fait à l’entière discrétion de «24 heures». La rédaction se réserve le droit de choisir les titres et de réduire les lettres trop longues. Les lettres ouvertes ne sont pas acceptées ni les réactions à des articles parus ailleurs que dans nos colonnes. Les textes diffamatoires seront écartés.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.