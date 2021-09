Élections communales – Oron aux urnes pour ouvrir un nouveau chapitre Le départ du syndic et la fusion avec Essertes marquent une étape politique. Tour d’horizon des ambitions. Romaric Haddou

Le 26 septembre, douze candidats se disputeront les sept sièges à la Municipalité d’Oron. Parmi eux, quatre sortants. Olivier Vogelsang

Fusion oblige, Oron et Essertes vivent des élections communales à retardement. La population votera le 26 septembre pour choisir les autorités de la nouvelle entité, effective au 1er janvier 2022. Oron aura 60 sièges au Conseil communal, contre 5 pour Essertes.

À la Municipalité, le syndic Philippe Modoux (UDC) se retire après trente-deux années. Danielle Richard-Martignier (PLR) et Christian Bays (PS) ne se représentent pas non plus.

Majoritaires, les PLR, UDC et indépendants de centre droit visent haut, avec 60 candidats au Conseil et 7 à l’Exécutif.