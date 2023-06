Samedi dernier, belle soirée de début d’été, fenêtres ouvertes sur la nuit tiède et les bruits de la ville. Finale de Champions League, aussi. À chaque clameur collective montant des bistrots de la rue en contrebas, chaque exclamation portée à l’unisson, l’occasion de se rappeler une fois encore l’incroyable pouvoir du sport à fédérer. Le monde crame, les inégalités entre les mieux lotis et les plus pauvres se creusent tous les jours, mais rien, jamais, ne rivalisera avec le sport dans sa capacité à mobiliser les foules.

Je ne sais même plus qui a gagné. S’il fallait mettre une piécette, je dirais qu’il s’agit de 11 multimillionnaires avec beaucoup de testostérone et peu de cheveux sur les côtés. Un autre affrontement récent, moins couvert par les médias, m’a fasciné davantage: au large des côtes espagnoles, ce printemps, une série de voiliers et de bateaux de plaisance se sont fait emboutir par des orques. Le phénomène n’est pas totalement nouveau, mais il s’intensifie nettement depuis 2020, du nord du Portugal à Gibraltar. Il y a un mois, lors de ce qui semble être un des épisodes les plus extrêmes jusqu’ici, un groupe de trois cétacés a coulé un yacht appartenant à un Suisse. Selon plusieurs articles, deux jeunes orques secouaient le gouvernail à l’arrière pendant qu’une puissante femelle frappait les côtés du navire à pleine puissance (ces mammifères marins sont constitués en sociétés matriarcales). Jusqu’à le faire sombrer, donc.

«Pour rester dans la métaphore sportive, il semblerait que le FC Épaulards soit en train de développer un solide jeu défensif.»

On sait que les orques ont l’habitude de jouer collectif, notamment pour faire chavirer des morceaux de banquise et se régaler des phoques planqués dessus. Les scientifiques ne savent pas si ces assauts concertés sur des navires constituent un jeu ou de véritables agressions. Mais le volume croissant du trafic maritime dans la région, couplé à la raréfaction de leurs moyens de subsistance, laisse certains penser que ces animaux cherchent bien à nous nuire délibérément. Pour rester dans la métaphore sportive, il semblerait que le FC Épaulards soit en train de développer un solide jeu défensif.

Leur comportement garde d’autres mystères. Il reste notamment à expliquer pourquoi les orques s’en prennent aux bateaux à voiles davantage qu’à ceux équipés de moteur (le cétacé n’est pas à l’abri d’une faute de goût). Mais tout de même, cédons sans réserve à l’anthropomorphisme et admettons-le: l’idée que des animaux manifestent leur ras-le-bol contre ce qu’on leur inflige et ripostent de la sorte a quelque chose d’assez jouissif. Peut-être même que, à force, ils vont réussir à nous intéresser à des confrontations présentant un peu plus d’enjeux que des matches de foot. Allez, une piécette sur les orques pour la prochaine saison.

Gregory Wicky est journaliste à 24 heures depuis 2004. Après avoir été responsable de l'édition des sites web et de celle du magazine du Samedi, il est actuellement chef de la rubrique vaudoise depuis 2018. Plus d'infos

