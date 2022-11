CONCOURS | 5 x 2 billets à gagner – Oscar and the Wolf 24 heures vous offre 5 x 2 billets pour Oscar and the Wolf le 30 novembre 2022 à 20h30 aux Docks à Lausanne.

Oscar and the Wolf DR

Max Colombie, de son vrai nom, a son propre univers, le sien rien qu’à lui, qu’il sait transmettre sans enjoliver ou déparer. L’amour, le sexe, la vie/la mort, sont décortiqués en milliers de fragments de douleur, puis d’énergie. Avec Oscar and the Wolf, il nous porte tout au long de ses titres à travers un nuage de questionnements, pour nous apprendre à être libres.

Première partie: MEYY (BE – electro-pop)

Sa voix angélique infiltre des productions situées entre pop, R&B et une forme d’électro fraîche et nouvelle. Elle, c’est MEYY, et du haut de ses 21 ans, la jeune belge a déjà su se faire un nom sur la scène londonienne où elle réside. Inspirée par son parcours de danseuse et ses études de génie civil, l’artiste sait créer des mondes, transformer l’abstrait et se jouer des matières. Pour sûr, MEYY a de l’originalité à revendre, et ses morceaux en sont la preuve.

Informations complémentaires: www.docks.ch

Participez gratuitement, jusqu’au dimanche 13 novembre 2022 à 23h, en remplissant le formulaire: