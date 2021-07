Municipalité de Lausanne – Oscar Tosato, l’ami des opprimés, s’en va Le plus populaire des municipaux lausannois termine sa vie d’élu. «J’ai tout aimé», s’exclame le socialiste chargé des dossiers sociaux, scolaires et sportifs. Lise Bourgeois

Lors de son avant-dernier jour de mandat, Oscar Tosato en séance avec des représentantes des familles monoparentales et des familles du quart-monde pour l’attribution de petites aides financières. Odile Meylan

Oscar Tosato, l’ami des sans-droits et des opprimés, a fini son dernier mandat à la Municipalité de Lausanne. «J’ai tout aimé», s’exclame-t-il, dans une formule brève, comme rarement. Ce grand parleur – qui se dit pourtant mal à l’aise avec le discours – a mené une course de fond pendant près de vingt ans sur des sujets chers aux socialistes, comme l’accueil de jour, les affaires sociales et la protection des sans-abri.

Dernières séances

Pour parler un peu de sa longue carrière, il nous donne rendez-vous à l’une de ses dernières séances, la réunion du comité du Fonds du 700e. Cet organisme distribue des aides ponctuelles là où le filet social fait défaut. Dans les locaux seventies de Chauderon 7, Oscar Tosato commence par nous exposer les tenants et aboutissants du fonds. Il faut qu’on comprenne bien.