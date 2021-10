Pudeur et médecine sont incompatibles – Osez parler à votre médecin! Beaucoup de patients préfèrent se taire ou mentir plutôt qu’évoquer en consultation certaines affections ou odeurs qui les gênent. Geneviève Comby

La mauvaise haleine est très souvent (85% des cas) due à des atteintes bucco-dentaires. Getty Images

Non, ça n’arrive pas qu’aux autres. C’est bien le problème. Pire, c’est le genre de choses dont on n’aime pas trop parler, même pas à son médecin. Mauvaise idée que de ravaler ces questions qui embarrassent parce qu’elles ont souvent à voir avec les odeurs ou les parties intimes, comme la mauvaise haleine, les hémorroïdes ou une pilosité excessive. La liste est longue des tabous qui entourent le corps et la santé, qui pourrissent la vie et qu’il ne faudrait pourtant pas négliger, car ils constituent parfois les signes avant-coureurs d’un problème bien plus grave.