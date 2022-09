Dès Fr.- 3’450.- | 5 jours | Du 28 mai au 1 juin 2023 – Escapade exclusive à Oslo,

une capitale scandinave avant-gardiste Une escapade en petit groupe exclusif pour découvrir Oslo, son architecture et sa richesse artistique accompagnés d'une guide locale francophone.

Escapade exclusive à Oslo, une capitale scandinave avant-gardiste

En quelques années, la capitale norvégienne s’est profondément métamorphosée, pour devenir une ville incontournable en matière d’art, de design et d’architecture.

L’agrandissement du musée National, qui vient d’ouvrir ses portes en 2022, et le tout nouveau musée Munch hissent Oslo au rang de grande capitale européenne de l'art.

Lors de cette escapade, plongez dans cette renaissance culturelle et découvrez une scène artistique norvégienne riche et variée. Interprétez les œuvres d’Edvard Munch, explorez le quartier ‘Bar Code’ avec son architecture futuriste qui redéfinit le paysage urbain classique, expérimentez l’art culinaire norvégien et assistez à un opéra dans l’audacieux bâtiment, chef d'œuvre de pureté avec ses pans en marbre plongeant dans l'eau du fjord.

Du 28 mai au 1 juin 2023

(5 jours/4 nuits)

Dès Fr. 3’450.-

Au Programme

Visite de deux grands musées de la capitale norvégienne, le musée Munch et le musée National .

Représentation de Così fan tutte dans l’élégant et l’avant-gardiste opéra d’Oslo .

Balades dans les différents quartiers et monuments d’Oslo . Oslo réunit culture et architecture avec différents bâtiments originaux et un art de rue en pleine expansion.

Visite du musée du prix Nobel de la Paix , sur les traces de Henri Dunant, détenteur du premier prix Nobel de la paix.

Croisière sur le fjord d’Oslo.

Dégustation de produits norvégiens et cocktail nordique en rooftop.

Quelques temps libres pour flâner à votre guise.

Prix et prestations

Prix par personne en chambre double:

Dès CHF 3’450.-

Supplément single : Fr. 700.-

Comprenant:

5 jours/4 nuits en hôtel 4* de charme au cœur d'Oslo, petits-déjeuners et repas du midi, vols, transports, croisière, visites, place d'Opéra et excursions avec guide francophone.

De 8 à 14 personnes

Détail des prestations Afficher plus Le prix comprend: les vols au départ de Genève,

excursions avec une guide francophone,

l’hébergement en hôtel 4* de charme au cœur d’Oslo avec petits déjeuners,

les repas du midi,

les déplacements dans Oslo en transport public,

les excursions et entrées des sites visités,

une croisière dans le fjord d’Oslo,

une place d’opéra pour la représentation de Cosi Fan Tutte (dans la mesure des places disponibles lors de la réservation),

un cocktail en rooftop afin de prendre de la hauteur sur la ville.



Le prix ne comprend pas: L’assurance voyage annulation/rapatriement et frais médicaux sur place,

Les repas non mentionnés dans le programme,

Les activités ou suppléments en option,

Les dépenses personnelles,

Les pourboires éventuels,

Toute autre prestation non mentionnée ci-dessus ou dans le programme.

Renseignements et réservation

