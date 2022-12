Dans les grandes villes suisses, la hausse des loyers indexés sur l’inflation représente la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour de nombreux locataires. Ce sont quelques dizaines de francs tous les mois qui s’ajoutent aux charges de chauffage, à l’augmentation de tous les produits de consommation et à celle, traditionnelle mais particulièrement salée, des primes d’assurance maladie. Il est donc temps de se demander s’il ne faudrait pas donner un coup de pouce à la classe moyenne.

Le Conseil fédéral a refusé un plan d’aide aux ménages et aux entreprises, mettant en avant le fait que la Suisse s’en tire mieux que ses voisins en matière d’inflation. À 3,3%, celle-ci est en effet trois fois plus faible que dans la zone euro. Mais, dans l’îlot de cherté helvétique, chaque augmentation fait mal au porte-monnaie et l’argument est inaudible pour quiconque a vu son niveau de vie diminuer.

«Les cantons agissent en ordre dispersé mais, à Berne, le fédéralisme sert souvent d’excuse pour ne pas avancer.»

Les partis avancent avec leurs propositions mais, au moment de prendre des décisions, ils peinent à accorder leurs violons pour trouver un terrain d’entente qui irait dans l’intérêt des citoyens. Le récent échec, au parlement, du projet à deux milliards de francs pour soulager les factures de primes d’assurance maladie le prouve encore.

En fin de compte, peu de choses sont réellement mises en place pour aider les ménages. Les cantons agissent en ordre dispersé mais, à Berne, le fédéralisme sert souvent d’excuse pour ne pas avancer. À quelques mois du renouvellement des Chambres fédérales, les formations politiques devraient se rappeler où sont leurs électeurs en premier lieu – au sein de la classe moyenne – pour aboutir à des solutions concrètes. D’autant plus que la guerre en Ukraine, qui pèse lourd dans la balance, est partie pour durer.

