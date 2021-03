La Suisse enregistre en moyenne deux à trois suicides par jour. Pour un pays comme le nôtre, ce chiffre est plus qu’alarmant. Le suicide reste la première cause de mortalité chez les ados de plus de 16 ans. Un grand merci à tous ceux qui s’engagent sur le terrain et qui font au mieux pour trouver des solutions afin que ces drames n’aient plus lieu.

La pandémie que nous connaissons me laisse perplexe sur le sujet.

Le 12 février 2019, j’avais déposé une interpellation «Afin que nos ponts lausannois ne deviennent plus le théâtre d’actes désespérés osons les filets anti-suicide». Cette proposition n’a qu’en partie abouti dans la pesée d’intérêt d’une Municipalité qui préfère dans l’urgence sanitaire installer des pistes cyclables.

«Y aurait-il un dénominateur commun entre tous ces cas aussi violents? S’agit-il de désespoir uniquement?»

Néanmoins, il est important de rappeler que ces drames n’arrivent pas seulement sur nos ponts. Il existe d’autres méthodes de suicide, telles que par armes à feu, noyade, pendaison, empoisonnement. En Suisse, 115 désespérés en moyenne se jettent sous le train chaque année. 5% des suicides surviennent lors d’un séjour dans une unité psychiatrique. En octobre dernier, un père de famille à Prilly se donnait la mort en pleine rue, après avoir tiré sur son épouse. Cas non isolé. Cela se passe chez nous.

Suicide, violence… on ne cesse de s’interroger, d’essayer de comprendre. Ma profession de policier, que j’exerce depuis de nombreuses années, m’amène à me poser en permanence la question du pourquoi? Y aurait-il un dénominateur commun entre tous ces cas aussi violents? S’agit-il de désespoir uniquement?

C’est un fait, disons connu, que la drogue peut conduire à agir de manière insensée. Mais qu’en est-il des antidépresseurs, des tranquillisants et autres psychotropes et de leurs effets secondaires qui amènent parfois à passer de Dr Jekyll à Mr Hyde en une seconde? Il y a quelque temps, le magazine «La psychiatrie sous la loupe», examinant les risques de ces substances agissant sur notre psychisme, se demandait: «Les médicaments psychotropes poussent-ils à la violence?» Maints livres parlent des victimes des médicaments.

Quelle information?

Un grand nombre d’études, de mises en garde ont également été publiées sur les effets de ces produits. Selon un article paru dans «24 heures» le 25 juin 2019, «Risque de suicide accru avec les antidépresseurs», «un patient sur 202 commet une tentative de suicide ou un suicide qui ne se serait vraisemblablement pas produit sans la prise de certains médicaments.» Environ 730’000 personnes prennent des antidépresseurs en Suisse.

Le consommateur est-il vraiment informé de ces risques? Tueries, suicides, combien étaient sous l’emprise de ces médicaments avant de commettre l’irréparable?

Oui, le débat devrait sérieusement s’ouvrir sur le sujet! Trop de vies et de familles ont été brisées et il en va aussi de notre sécurité à tous! L’après Covid-19 nous conduira-t-il à une autre réalité? Le débat est ouvert.