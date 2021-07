Canicule et incendies - Ottawa va envoyer des renforts dans l’Ouest canadien

La Californie combat aussi des incendies Afficher plus

Des centaines de pompiers s’efforçaient vendredi d’endiguer trois feux de forêt qui ont dévoré plus de 15’000 hectares dans le nord de la Californie. Selon les autorités, le «Salt Fire» qui menace le long du lac Shasta, région appréciée des campeurs se trouvant au sud de la frontière avec l’Oregon, a été provoqué par un véhicule qui roulait sur l’Interstate-5, grande autoroute qui va du Canada jusqu’au Mexique et a dû être brièvement fermée à la circulation jeudi en raison des flammes.

Plus au nord, les feux «Lava» et «Tennant» continuaient de s’étendre dans des zones forestières où s’élevaient des colonnes de fumée grise et dense. Le «Lava Fire» a été provoqué par des éclairs la semaine dernière. Plus de 500 éclairs ont été enregistrés en Californie au cours des dernières 24 heures, menaçant de causer davantage de départs de feu.