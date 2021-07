Douze bons plans pour assister au match – Où aller voir Suisse-Espagne? Vous cherchez plutôt de l’ambiance, une bonne vue sur l’écran ou à vous frotter directement à l’adversaire? Nos bons plans dans le canton. Thérèse Courvoisier

Un paysage à couper le souffle au Domaine Chaudet à Rivaz. À contempler quand l’arbitre demande confirmation d’une faute à la VAR… DR

La qualification de la Suisse pour les quarts de finale de l’Euro 2020 a donné lieu à des explosions de joie. Bien évidemment parce que cela faisait depuis bien longtemps qu’on attendait d’enfin passer le stade des huitièmes, mais aussi parce que cette communion festive avait un délicieux goût du «monde d’avant».

Rien de plus triste en effet que de regarder un match important tout seul sur son canapé et de tenter de vibrer par réseaux sociaux interposés.

Quarts de finale de l’Euro La Suisse peut-elle battre l’Espagne? Alors sans oublier les mesures sanitaires encore en vigueur, on appelle ses amis et on s’organise – il est souvent nécessaire de réserver assez tôt, les places sont chères – pour voir ce Suisse-Espagne (vendredi, 18 h si la date n’est pas encore cerclée de rouge dans l’agenda) ensemble. Attention, les endroits classiques comme les pubs de sport (par exemple le Bulldog ou le Mc Carthys à Lausanne) affichent déjà complet. Voici quelques idées de lieux… En ville

Beaucoup de place et tout autant d’ambiance à la Galicienne à Prilly. DR

La Galicienne

C’est toujours à Prilly, mais un tout petit peu plus loin que l’ancienne Galicienne. L’idée? Un lieu culturel, un lieu d’échanges et aussi un super endroit en plein air et avec de l’espace. Les places assises se réservent et trouvent donc vite preneur, mais debout vous serez déjà en position pour célébrer le premier but!

La Galicienne, av. du Chablais 18 à Prilly. www.lagalicienne.ch

Le Great Escape

Très prisé même quand il n’y a pas de matches, l’établissement lausannois a fait une demande pour installer un écran géant sur sa terrasse comme c’était le cas lors des grands rendez-vous footballistiques avant Covid, mais il n’a pas encore obtenu une réponse.

«Si vous voyez un échafaudage dans la journée, c’est qu’on aura obtenu le feu vert, nous répond-on avec humour. Sinon on aura une télévision classique dehors, mais c’est vraiment pas pareil.» Plusieurs écrans sont disponibles à l’intérieur, mais avec l’obligation d’être assis, la salle se remplit vraiment très vite.

The Great Escape, rue de la Madeleine 18 à Lausanne. 021 312 31 94. www.thegreat.ch

Le Zodiac

Le sports bar à la décoration aussi lumineuse que tropicale est bien connu sous-gare. Tenu par le passionné de hockey sur glace et accessoirement papa de Bastian Baker, Bruno Kaltenbacher, il montre la plupart des grands événements sportifs. Et là on peut même déguster une fondue en guise de double soutien à la Suisse. Mais comme partout, les places sont limitées.

Zodiac Sports Café, av. de Cour 6 à Lausanne. 021 616 28 69. www.sports-cafe.ch

Foot et culture

Montreux Jazz

Rien de tel qu’un peu d’improvisation quand on est un festival de jazz. Le match de la Suisse – ou les matches de la Suisse si elle venait à se qualifier pour une demi-finale, voire plus loin encore – sera projeté sur un écran dans les jardins du Palace, soit sur le lieu d’une des scènes gratuites de cette année. Le concert prévu à 19 h 30 ce vendredi a été repoussé. Réservation chaudement recommandée.

Montreux Jazz Festival, www.montreuxjazzfestival.com

Au Pré-aux-Moines à Cossonay

Après le coq et avant la Pool (oui, c’est le concert de Phanee de Pool qui est programmé vendredi soir), le Théâtre Pré-aux-Moines de Cossonay propose à son public de regarder le match dans le foyer, avec comme d’habitude plein de délicieuses choses à boire et à manger. Il reste quelques places.

Théâtre Pré-aux-Moines, Pré-aux-Moines 8 à Cossonay. 021 861 04 75.www.preauxmoines.ch

Avec les Espagnols

Centre espagnol Yverdon

«La clientèle va vraiment être mélangée pour ce match, l’ambiance va être géniale, je me réjouis beaucoup!» Binational comme beaucoup de ses amis, Cédric Bratschi confirme que le centre espagnol d’Yverdon est l’endroit idéal pour trouver une vraie ambiance de match. «Ce serait vraiment trop drôle que la Suisse gagne… ce match et pourquoi pas l’Euro!» L’enthousiaste supporter a prévu un menu paella à 22 francs. Avec le match tiramisu-speculoos en dessert?

Centre espagnol, quai de la Thièle 24 à Yverdon. 024 425 35 98.

Restaurant le Tournoi à Renens

Quand on cherche le centre espagnol asturian de Renens, on tombe sur le site du Tournoi. Une super adresse pour se faire plaisir de deux manières: en regardant le match avec nos adversaires du jour – il y a deux écrans, dont un tourné vers l’extérieur pour les clients en terrasse – et en dégustant leurs savoureuses spécialités culinaires.

Le Tournoi, avenue des Baumettes 2 à Renens. 021 635 83 86. www.letournoi.ch

La terrasse éphémère du Sueño Latino à Moudon

Il n’y a pas que les Guggenmusik qui retentissent sous la Grenette à Moudon. Le restaurant Sueño Latino y a installé un lieu éphémère, baptisé «La terrasse du milieu» jusqu’au mois de septembre. On y danse, on y boit et on y mange, mais on y regarde aussi les matches de l’Euro dans une ambiance caliente.

La terrasse du milieu, la Grenette, av. de Bussy 8 à Moudon. 021 905 51 51. www.suenolatino.ch

Dans les villages

Du foot, du vin, des amis, une jolie restauration: le domaine Chaudet à Rivaz, encore plus beau qu’un stade. DR

Grande salle de Daillens

L’association «Daillens, c’est nous» a pour but de rassembler les habitants de ce dynamique village. Ainsi, elle ouvre la grande salle et sa buvette (dès 17 h) pour y regarder le match Suisse-Espagne sur écran géant. Le nombre de places est limité à 200 personnes, aucune réservation possible.

Salle Jean Villard-Gilles à Daillens. www.facebook.com/daillenscestnous

La roulotte à Lonay

La jeunesse de Lonay déborde d’idées. Vendredi soir, elle diffusera le match de la Suisse sur écran géant à la roulotte sur la place de Carouge. Petite restauration et ambiance chaleureuse villageoise garantie.

Roulotte de la Jeunesse, place de Carouge à Lonay. 078 654 01 02

Dans les vignes à Bursinel

L’ambiance promet d’être chaude à Bursinel, où Swissgrapes est en mode Euro depuis le début de la compétition. Sa communication est alléchante: caves ouvertes et côtes de bœuf. Et les matches sur écran géant pour que le bonheur soit complet. De quoi retrouver toute la convivialité – avec le respect des normes, bien évidemment – qui nous avait tant manqué.

Swissgrapes, chemin des Vergers 1 à Bursinel. 021 824 10 39. www.swissgrapes.ch

Les pieds dans l’eau à Rivaz

Titouan Briaux Chaudet ne pouvait rêver de meilleure occasion pour «amener une clientèle plus jeune vers nos vins.» Le directeur du Domaine Chaudet aime multiplier les événements et s’est décidé à implanter un écran géant dans son jardin en cinq jours. «Nous avons la chance d’avoir une Municipalité vraiment super à Rivaz, souligne-t-il. En vingt-quatre heures, j’ai reçu toutes les autorisations.» Il diffuse donc tous les matches depuis le début de la compétition – environ 300 places, 120 abritées, sur une base de premier arrivé, premier servi – et quand il n’y a pas de football, l’écran n’est pas au repos. Courts métrages, Fête des Vignerons, il y en a pour tous les publics. Et à boire et à manger pour tous les goûts.

Domaine Chaudet, route Cantonale 9 à Rivaz. 021 946 11 74. www.vins-chaudet.ch

