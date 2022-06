Les choix de la rédaction – Où chatouiller sa culture ce week-end? Enchantement classique ou terreur texane, théâtre nomade ou vilaines lavandières, on trouve de tout dans le canton. Francois Barras

Le soleil est de plomb? Faites-vous une cure de métal à Yverdon avec Portrayal Of Guilt.

Portrayal of Guilt

Concert C’est l’été! Quel plus original moyen que de célébrer sa venue avec une dose massive de noirceur froide, de violence ténébreuse et de cris assez gutturaux pour chasser des jardins les plus gais zoziaux? À Yverdon, l’Amalgame s’en charge avec la venue de Portrayal of Guilt, trio texan qui s’y entend dans l’art d’embrasser les styles les plus abrasifs du hardcore ricain, noise, screamcore, metal, doom et tutti frutti. Une «expérience», comme on aime à le vendre dans les cours de marketing, mais une vraie, une qui remue aux tripes et laisse exsangue. Les Suisses de Sum of R ouvrent les feux. FBA

Vilaines Lavandières

Festival «Nouveau lieu de musique et de perdition», le Théâtre des Vilaines Lavandières y va de son festival, avec une programmation proche de son âme fichtrement bohème. Durant trois jours, on y retrouve toutes les formes de la chanson, qu’elle soit brute, jazzy, imagée, tendre ou naïve, avec les concerts, en vrac, de Stéphane Blok et Jérôme Berney, Zedrus, Lily Gasc, Soirée Chasse, The Postiche, Félicien Lia, Rémi Toulon… Et, chaque soir à 19 h 30, la représentation de la pièce «Novecento: pianiste». FBA

Stephane Blok sera à Pully dimanche 19 juin. Vanessa Cardoso

Makers itinérants

Théâtre Oscar Gómez Mata et Juan Loriente battent la campagne romande. Le duo formé par le metteur en scène genevois et le comédien de Rodrigo Garcia prennent la poésie au pied de la lettre et interrogent le sens de l’existence en pèlerins à la rencontre du public. BSE

Schubert et Elgar

Classique La violoniste Rachel Kolly, l’avocat Marc-Olivier Besse et le pianiste Christian Chamorel ont créé les Rendez-vous musicaux de Lonay-Préverenges dans le but d’offrir un successeur aux «Concerts des amis de Denise Bidal» qui ont enchanté Lonay pendant des années. Au programme de vendredi: Christian Chamorel joue Schubert au piano, puis il est rejoint par le Quatuor Sine Nomine dans le vibrant et généreux «Quintette» d’Elgar. MCH

Christian Chamorel, présent à Lonay vendredi 17 juin et au Palace de Caux dimanche 19.

Requiem allemand

Classique Dans le cadre magnifique du Palace, la saison musicale de Caux invite le Chœur Pro Arte et son chef Pascal Mayer pour entonner le merveilleux «Requiem allemand» de Brahms dans une version intimiste accompagnée au piano par Christian Chamorel. Le billet du spectacle permet de profiter gratuitement du train jusqu’à Caux et retour à Montreux. MCH

Schumann et Favre

Quatuor Solem.

Classique Les rendez-vous classiques annuels au temple de Mathod repartent pour un tour, entre juin et septembre. Pour ce 1er week-end, Cédric Pescia et le Quatuor Solem jouent Schumann et Christian Favre. Dimanche, concert pour les enfants avec la chanteuse Bérangère Penel. MCH

