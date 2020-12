L’histoire et la Bible divergent – Où est vraiment né Jésus, à Bethléem ou à Nazareth? La question ressemble à un quiz facile de Noël. Et pourtant, les historiens des religions se posent sérieusement la question. Et, surprise, ils votent majoritairement pour Nazareth. Jocelyn Rochat

L’adoration des bergers, vue par le peintre Giorgione, un peintre vénitien, entre 1500 et 1510. National Gallery of Art, Washington, domaine public.

Il y a deux manières de raconter la nuit de Noël. On peut choisir l’un des deux récits du Nouveau Testament ou opter pour la variante des historiens. La version officielle de la Nativité est de loin la plus connue. Elle se trouve dans les Évangiles de Luc et de Matthieu et elle est résumée dans toutes les crèches.

Dans la version officielle, Jésus naît à Bethléem

Dans la version officielle, Jésus naît à Bethléem et il est déposé dans une mangeoire. Parce que ses parents, Marie et Joseph, qui habitaient à Nazareth, ont dû faire le périple de 156 kilomètres à cause du recensement universel qui avait été organisé par les Romains. C’est là que le bébé a reçu les visites des bergers, puis, plus tard, des mages.