Comparaison du poids fiscal – Où paie-t-on le plus d’impôts en Suisse romande? Comme le montre notre tableau sur les impôts communaux, cantonaux et fédéraux, il y a de grandes disparités pour les contribuables, selon le canton où ils habitent. Découvrez notre classement localité par localité. Arthur Grosjean Berne

Zoug est le canton suisse où l’on paie le moins d’impôts. Getty Images/iStockphoto

Si vous estimez payer trop d’impôts en Suisse, il y a une solution radicale, mais efficace: déménagez à Zoug! La fiscalité y est plus basse que partout ailleurs dans le pays. Et pas qu’un peu. Un couple marié sans enfants de la classe moyenne avec 125’000 francs de revenu global y paie 5451 francs d’impôts. À Genève, c’est trois fois plus et à Neuchâtel quatre fois plus.