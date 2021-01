Crise du coronavirus – Où, quand et comment se faire vacciner dans le canton? La campagne de vaccination vaudoise a démarré le 30 décembre mais ne concerne pour l’instant qu’une partie de la population. Romaric Haddou

Albert Favre, premier Vaudois vacciné, dans son EMS du Mont-Pèlerin. KEYSTONE

Le 30 décembre, Vaud lançait sa campagne de vaccination contre le Covid-19. La première injection était administrée à Albert Favre, 93 ans, à l’EMS La Maison du Pèlerin, au Mont-Pèlerin. Un démarrage initialement prévu pour le 11 janvier mais avancé suite à l’approbation du vaccin de Pfizer/BioNTech par Swissmedic. Où en est exactement le dispositif vaudois? Qui peut prétendre à un vaccin et comment faire? Point de situation.

Où se renseigner?

Le plus simple reste de contacter l’une des deux hotlines à disposition. Au niveau national, au 058 377 88 92, tous les jours de 6 h à 23 h. Au niveau vaudois, au 058 715 11 00, tous les jours de 9 h à 20 h 30.

Qui peut se faire vacciner?

La Confédération a défini des groupes prioritaires puisque les doses de vaccin ne sont pas encore toutes disponibles et qu’il n’y aurait pas assez de personnel pour vacciner plus largement. Le 29 décembre, Vaud disposait par exemple de 3000 doses. Les groupes prioritaires sont composés «des personnes de 75 ans et plus, des personnes présentant une maladie chronique à haut risque (dont la maladie a des répercussions sur le fonctionnement d’organes), le personnel de santé en contact régulier avec des patient.e.s Covid-19 et le personnel de santé en contact régulier avec des patient.e.s particulièrement vulnérables (immunosupprimé.e.s, gériatriques)», liste le Canton. On ne sait pas encore quand le reste de la population aura accès au vaccin.

Comment faire?

Les 75 ans et plus recevront un courrier cantonal leur indiquant la marche à suivre. Le site www.coronavax.ch doit aussi permettre une autoévaluation pour savoir si l’on est ou non éligible en priorité au vaccin. Si c’est le cas, la plate-forme permettra de prendre rendez-vous. Cependant, le site n’est pour l’instant pas actif. En attendant, et pour celles et ceux qui maîtrisent mal internet, la hotline cantonale reste à disposition.

Où se faire vacciner?

Les résidents d’EMS et le personnel qui s’en occupent sont vaccinés par des équipes mobiles. Pour les autres, le Canton a annoncé que «des centres de vaccination seront opérationnels dès le 11 janvier au CHUV et à l’Ensemble hospitalier de la Côte, à Morges, puis progressivement durant le mois de janvier dans les autres régions sanitaires du canton». À noter que, dans un premier temps, il ne sera pas possible de se faire vacciner chez son médecin ou à la pharmacie, pour des raisons logistiques (transport et conservation du vaccin de Pfizer/BioNTech). À terme, les choses devraient évoluer.

Quel est le prix?

Le vaccin est gratuit, sans franchise ni quote-part.

Qui n’a pas accès au vaccin?

Pour l’instant, toutes les personnes n’appartenant pas à un groupe prioritaire. Et au-delà, «les femmes enceintes (faute de données suffisantes issues des études cliniques), les jeunes de moins de 18 ans et les enfants», précise le Canton.

