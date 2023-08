Tennis – Où qu’il se trouve, Roger Federer fait toujours le buzz Le Bâlois est à New York cette semaine où l’homme d’affaires qu’il est devenu commercialise, trois semaines avant l’US Open, sa nouvelle ligne Uniqlo. Christian Maillard

À New York, Roger Federer est toujours autant adulé. Getty Images for Uniqlo

Bien qu’il soit retiré des courts et de la compétition, Roger Federer ne connaît pas la retraite. À 42 ans, le Bâlois a encore envie de «servir» en profitant de cette raquette qui lui rapporte toujours autant de plaisir, mais pas seulement. L’ex-No 1 mondial est devenu aujourd’hui un véritable homme d’affaires. Quand il ne tourne pas une pub pour des pâtes ou pour un lave-vaisselle, celui qui est aussi actionnaire de la marque suisse «On Running Shoes» est dans un avion. Où qu’il se trouve, il fait le buzz.

S’il n’est pas en Angleterre pour rencontrer le créatif designer Jonathan Anderson on le retrouve à Tokyo ou comme cette semaine à New York où il est allé présenter sa nouvelle collection de vêtements Uniqlo. C’est dans un magasin de la Cinquième Avenue à Manhattan qu’il était engagé par la société japonaise - qui lui verse 26 millions de francs par an jusqu’en 2028 - pour promouvoir et commercialiser ces nouveaux modèles sportifs et confortables.

L’un des concepteurs Jim Moore et Roger Federer ont dévoilé aux Américains leur collection. GETTY IMAGES FOR UNIQLO

D’après le «New York Times», qui a pu découvrir cette ligne élégante dans le style «tennis classique», il s’agit de vestes, de pantalons, de shorts, de polos et de sacs dans des coloris (bleus, gris, noirs) qui ont été dévoilés et qui devraient énormément plaire aux habitués des tribunes de l’US Open dont le tournoi commence le 28 août prochain.

«Nous avons passé une journée amusante à New York en dévoilant cette dernière collaboration avec Jonathan Anderson et Uniqlo en lançant une première série d’événements «Autour du monde avec Roger Federer», a-t-il écrit sur son compte Instagram. C’était si agréable d’interagir avec tous ceux qui sont venus, en particulier avec quelques enfants inspirants sur un court de tennis».

L’occasion aussi pour lui de diriger ensuite un petit entraînement avec ces mômes autour d’un événement qui a forcément fait le buzz dans cette Grande Pomme, qui craque toujours pour l’Helvète.

Et le plaisir pour Roger Federer de reprendre sa raquette. GETTY IMAGES

