Nocturnes sur les pistes – Où randonner à ski sans risque de rencontrer une dameuse? De nombreuses stations permettent aux amateurs de peaux de phoque de pratiquer en toute sécurité à la tombée de la nuit. L’offre est tournante, en fonction du jour de la semaine. Romaric Haddou

Les pratiquants sont de plus en plus nombreux à s’offrir une randonnée à ski. Sur les pistes, cet essor pose des problèmes sécuritaires. Keystone

Les mises en garde se multiplient face à l’engouement grandissant pour le ski de randonnée de nuit, souvent pratiqué sur les pistes fermées. Mi-janvier, nous étions allés à la rencontre de dameurs exaspérés dans la station de Nax (VS). Quelques jours plus tard, la police cantonale valaisanne lançait un nouvel appel à la prudence, soulignant les dangers mortels que représentent les déclenchements artificiels d’avalanche et le ballet des engins de damage parfois munis d’un treuil. Peu visible, ce câble en acier qui permet aux machines d’œuvrer dans des pentes importantes peut s’avérer fatal.