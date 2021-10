Aide aux cafetiers-restaurateurs – Où se poser encore en terrasse cet automne? Les communes vaudoises ont prolongé l’extension provisoire des terrasses pour quelques mois, mais toutes n’ont pas fixé la même date butoir. Tour des popotes. Laurent Antonoff

Lausanne a décidé de prolonger l’extension des terrasses (ici celle de la Brasserie du Château), et leur gratuité, jusqu’au 31 octobre 2022. ©Florian Cella/24Heures Florian Cella/24Heures

C’était l’une des mesures phare décidées pour soutenir le milieu de la restauration vaudoise, frappé de plein fouet par la pandémie de Covid 19: permettre aux cafetiers et aux restaurateurs d’étendre leurs terrasses, alors que l’intérieur des établissements était encore fermé. Une situation qui va perdurer quelques mois encore, avec des dates butoir diverses selon les communes, et qui permet notamment aux clients qui ne sont pas munis d’un certificat Covid de consommer malgré tout. Et à tous les fumeurs de s’en griller une.

Nyon, ici la terrasse étendue de La Puccia, prolonge l’autorisation jusqu’au 31 mars 2022. Chantal Dervey/24 Heures

Lausanne est la plus large en matière de prolongation. Elle a décidé de pérenniser l’extension des terrasses, et leur gratuité, jusqu’au 31 octobre 2022. Une autorisation toutefois assortie d’un retour aux règles usuelles: le mobilier en plastique et les parasols publicitaires, notamment ceux en faveur de tiers autres que l’établissement (marque de bière par exemple), devront être remplacés et le matériel constructif (podiums à plat, etc.) devra être retiré. Nyon et Vevey se montrent généreuses elles aussi, mais un peu moins tout de même. La première a décidé de prolonger les extensions de terrasses jusqu’au 31 mars 2022, la seconde jusqu’au 15 mars 2022. À noter que la Municipalité de Vevey a également accepté l’installation d’un point de vente extérieur sur les terrasses, pour les établissements avec licence qui le souhaitent, via des procédures simplifiées et sans mise à l’enquête publique. «Cette mesure s’applique uniquement à cette saison, et jusqu’au 30 avril 2022», expliquent les autorités. Morges a aussi prolongé la mesure sur l’année prochaine, mais seulement jusqu’au 31 janvier 2022.