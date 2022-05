Les choix de la rédaction – Où s’ébaudir ce week-end? Musique, expos, scènes, le canton propose quelques pistes sympathiques pour une fin de semaine heureuse. Francois Barras

Musique

Pop rock! Qu’on se le dise. Ni reggae, ni electro, ni musique classique, ou si peu, au menu du vaillant festival de Gilly (VD), quirevient aux affaires ce week-end avec une liste impressionnante de formations de haute qualité. En vrac: Girls in Hawaii, The Inspector Cluzo, Astonvilla, Sim’s, The Jamborines… En tout quatorze artistes pour plus de 2000 festivaliers attendus aux portes d’un des tout premiers open air estivaux. (fba)

Classique

Nigel Kennedy Dans la logique de son dernier album, «Uncensored» (Warner), Nigel Kennedy divise son concert en deux parties: une classique autour de Bach et ses compositions, l’autre jazzy et electro avec celles de Komeda et Sakamoto. Le violoniste rebelle et son band font escale à Genève et Lausanne. (mch)

Piano et flûtes Kevin Juillerat a composé pour Cédric Pescia une odyssée sonore pour piano préparé et électronique: «Dämmerung». Cette création est suivie d’une reprise de «101 Flûtes», étonnant dispositif de Benoît Renaudin pour 100 flûtes à bec automatisées et la flûtiste Marie Delprat. (mch)

Le droict chemin Le 8e et dernier concert des Goûts réunis invite l’ensemble Le Droict chemin de musique pour une déambulation vocale et instrumentale à travers le XVIe siècle avec des œuvres publiées dans les villes de Suisse ayant adoptéla Réforme. (mch)

Expositions

Nuit des Musées La Riviera vit sa 22e Nuit des Musées ce samedi de 17 heures à minuit. Le parcoursréunit dix musées entre Corseaux et Veytaux, onze expositions temporaires et 17 animations spéciales, ainsi qu’un parc d’old-timers pour les déplacements d’une institution à l’autre pour une nuit de folies culturelles. (fmh)

Scène

«Enfances de classe», à la place Saint-Maur. Philippe Pache

Classes sociales Sur la place Saint-Maur, Isabelle Bonillo a transformé son chapiteau-camion en salle de classe. Sa nouvelle création raconte l’histoire de trois écoliers issus de classes sociales très éloignées. Inspirée de l’étude sociologique de Bernard Lahire, «Enfances de classe» déroule trois récits interprétés sous une forme ludique. (nro)

Shakespeare in love Le Shakespeare Festival est de retour à La Grange de Dorigny. Au menu, de belles propositions tressées autour de l’œuvre du grand Will, dont «L’étoffe de nos rêves», écrit et mis en scène par Florence Rivoud, «Mateo et Giulia», de Pierre Romanens, ou encore «Ophélie au bord de l’eau», écrit et interprété par Lionel Fournier et Sophie Deguérines. (nro)

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.