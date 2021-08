Les choix de la rédaction – Où sortir cette fin de semaine? Nos bons plans dans le canton, entre festivals, concerts classiques et spectacle de rue. Rebecca Mosimann , Matthieu Chenal

Le musicien et snwoborder Pat Burgener joue sur la scène du Venoge Festival rebaptisé L’entre 2 cette année. KEYSTONE

L’entre 2

Comme beaucoup d’événements culturels, le Venoge Festival a revu sa voilure à la baisse avec uniquement deux soirées live, L’entre 2, vendredi et samedi. Le premier soir est consacré à l’electro pop avec Sophie de Quay ou encore Kadebostany. Samedi, Pat Burgener ouvre les feux avec son nouvel EP «California», suivi du reggae de Junior Tshaka et d’Henri Dès & Ze Grands Gamins. RMO

Claviers d’alpages

Le Festival Claviers d’Alpages va vivre son deuxième et dernier week-end. Le rendez-vous gruyérien de musique ancienne propose un programme italien vendredi à l’église de Cerniat servi par Marc Pauchard au cornet à bouquin. Samedi, les récitals intimistes s’égrènent dès 11 h 30 de chapelles en chapelles, tandis que dimanche, tout se déroulera dès 10 h 30 au Cantorama de Bellegarde, avec Biber en vedette. MCH

PianoFest

La pianiste suisso-arménienne Sona Igityan lance la première édition du PianoFest à Moudon. Les œuvres des grands classiques du XXe siècle sont jouées par elle et par des pianistes de pays et d’origines divers, issus de la HEM de Genève: Pia Bose, Antonio Pastor Otero, et Antoine Didry-Demarle. MCH

Airs libres

Un nouveau festival de musique baroque voit le jour à Yverdon du 21 août au 5 septembre, sous l’appellation Airs libres. Il s’agit d’une série de concerts sonorisés, donnés à l’extérieur, depuis un jardin, une cour ou un atelier. Le premier week-end permet de découvrir la violoncelliste Cristina Bellu dans les «Suites» de Bach. MCH

Petits-Boutistes

Dans le cadre de son minifestival «Drôle d’été», le Casino de Rolle égrène tout au long du mois une série de spectacles reportés à cause du Covid. Ce jeudi, honneur aux enfants dès 5 ans avec le spectacle de rue de la Cie Botte-cul «Le roi des Petits-Boutistes», inspiré du «Voyage de Gulliver» de Jonathan Swift. Une histoire de guerre d’œufs à la coque menée par le roi des Petits-Boutistes. RMO

