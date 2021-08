Les choix de la rédaction – Où sortir cette fin de semaine? Nos bons plans dans le canton, entre festivals, concerts classiques et spectacle de rue. Boris Senff , Gérald Cordonier , Natacha Rossel , Francois Barras , Cécile Lecoultre

Le dernier film de Steven Spielberg, «Ready Player One», sera projeté au Château de Prangins.

Cinéma en plein air

En parallèle avec l’expo «Games», le Château de Prangins s’adonne au cinéma en plein air pour trois soirs. Du documentaire «Users» au pur fun spielbergien «Ready Player One», à vos manettes!

Cinéma de rue

Le Festival itinérant Doc’it Yourself, c’est arrivé près de chez vous! Soit des films qui invitent à l’échange comme «No Apologies d’Aladin Dampha, Ebuka Anokwa et Lionel Rupp», ou des programmes de courts. A guetter dès le 1er septembre à Morges, puis Assens, Vevey, Lausanne.

Back to Brassens

Que ne ferait-on pas pour le grand Georges? La Coquette de Morges s’exile, le temps d’un concert ce jeudi, au Château de la Sarraz, probablement pour rendre toute sa majesté à Brassens. L’exercice ne manquera sûrement pas d’irrévérence, moustachue ou pas, puisque le groupe qui s’y colle s’est baptisé Les Pornographes.

Pour la suite des opérations, retour au bord du lac pour le rock de The Doors Revival (ve 27), le reggae d’Espèce Anonyme (sa 28) et les variations littéraires et musicales de Stéphane Blok & Abstral Compost (di 29).

«Graine de rock»

Dès vendredi, une soixantaine de jeunes de la région brûleront les planches de Barnabé aux côtés d’artistes pros dans «Graine de rock», comédie musicale signée Céline Rey.

Le pitch? Raphaël, rockeur en toc, se lie d’amitié avec Séraphine, ado en crise, dans l’école privée où il bosse comme concierge. Etincelles assurées.

Renens en fête

Les saltimbanques envahissent Renens ce week-end. Au menu, atelier de danse (Ferme des Tilleuls) et spectacles itinérants en ville. Samedi, les bouffons de Gnunn’s sillonneront les alentours du marché tandis que l’Ecole de Cirque de Lausanne-Renens et le Théâtre Zigzag investiront le quartier de Florissant. Ne ratez pas la pièce du TKM, «Carmen l’Audition».

Electrosanne

Festival des musiques électroniques, Electrosanne revient dans le cadre de l’Arsenic et sous la garde du passe sanitaire. En contrepartie, il sera possible de guincher tout le weekend sur la jeune garde des platines, de Kia Mann à MLK, de Lyzz à Frank Spirit sans oublier l’attachant ZemZem.

