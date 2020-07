Aviation – Où vont vraiment passer les crédits prévus pour Swiss? Le conseiller fédéral Guy Parmelin mettra lundi matin sur la table le dossier de la somme de 1,5 milliard de francs allouée par le gouvernement à la compagnie aérienne, lors de sa rencontre avec le ministre allemand de l’économie. Christophe Passer

La compagnie Swiss est à 100% une filiale de Lufthansa. KEYSTONE

C’est l’instant de la piqûre du doute: comment être certain que la somme de 1,5 milliard (un crédit versé par un consortium de banques, la Confédération en garantissant 85%, soit 1,275 milliard), que le parlement fédéral a approuvé en mai, serve bien à aider Swiss et non à sauver des emplois en Allemagne? La compagnie reste en effet à 100% une filiale de Lufthansa. C’est le «SonntagsBlick» qui a, ce week-end, relancé ce questionnement. Cela après avoir eu confirmation, par ses communicants, que Guy Parmelin, qui rencontre lundi son homologue allemand, le ministre de l’Économie Peter Altmaier, allait évoquer cette problématique. Selon le journal, les deux hommes entretiennent de bonnes relations, pour s’être notamment rencontré à Davos.