Un été au zénith (25/41) – Oubliée, l’écriture du soleil a rebondi à Saint-Prex L’astre n’est pas qu’une figure de l’histoire de l’art. Au XIXe siècle, il s’est aussi mêlé d’une technique qui porte son nom: l’héliogravure. Témoignage de deux fous de lumière. Florence Millioud

Chez Pietro Sarto, à l’Atelier de Saint-Prex, les deux premières presses qui ont permis de renouer avec l’héliogravure et de transcender sa qualité sont toujours actives. CELLA FLORIAN

Ce «oui», lâché par Pietro Sarto, est aussi bref que l’histoire qu’il résume est longue. Et si dans cet Atelier de Saint-Prex il ne porte pas davantage qu’un murmure, il concentre toute la fierté d’un artiste. Toute la détermination d’un expérimentateur. Autant que l’altruisme d’un rassembleur. Alors «oui», on peut le dire, l’héliogravure – cette écriture du soleil, cette technique d’impression (lire l’encadré) qui doit son nom à sa lumière qu’elle utilisait pour révéler et fixer l’image sur la plaque à imprimer – doit sa renaissance au Vaudois. À la taille du monde de la gravure, voilà qui fait de Saint-Prex une capitale!

Le premier à avoir concrétisé ce procédé, dans les années 1820, est l’ingénieur français Nicéphore Niépce, associé à l’invention de la photographie. Dans la beauté du geste, le soleil fait le lien: ses rayons gravent les traits de l’original sur la matrice qui passera sous presse.

On n’arrête plus Pietro Sarto, 93 ans, lorsqu’il s’agit de parler et de montrer des héliographies. CELLA FLORIAN

«Regardez… il n’y a qu’un seul passage. Un seul», insiste Pietro Sarto, tendant une héliogravure qui montre le parvis de la cathédrale de Chartres. «C’est simple: le Musée du Louvre, qui avait passé commande pour le tirage d’un autoportrait de Delacroix, a voulu une démonstration quand on le lui a apporté, n’en croyant pas ses yeux. Un seul passage et toutes les nuances de couleur y étaient. Je vais vous raconter une anecdote», enchaîne l’artiste, 93 ans, avec toutes les promesses d’un émerveillement infini dans le regard.

Il guide alors à travers cet atelier-boutique d’alchimiste, témoin de décennies de passions gravées, et s’arrête devant une belle mécanique. «C’est notre première presse: on l’a faite nous-mêmes! Elle a peut-être l’air un peu bricolée. En fait, c’est un bâti hyperprécis. Pour atteindre des définitions très minutieuses, sur des œuvres de dimensions de plus en plus importantes.»

L’héliogravure, un procédé complexe La première étape consiste à transférer un négatif sur une plaque de cuivre pour en faire un positif. Dans un deuxième temps, l’artisan graveur prépare sa feuille de papier gélatiné, qui va être exposée aux rayons ultraviolets. Le tout est plongé dans un bain d’eau chaude, ce qui fait disparaître le papier. Seule reste la gélatine, qui adhère à la plaque de cuivre. La matière s’est durcie aux endroits traversés par les UV, mais elle est perméable là où les ombres les ont freinés. La plaque est plongée dans un bain d’acide: les zones exposées (les noirs), celles où il y a peu de gélatine (les gris) et celles qui ne sont pas attaquées par l’acide (les blancs) apparaissent. Une fois sèche, la plaque est prête pour recevoir les encres et à passer sous presse pour imprimer la feuille de papier.

La bécane date des années 60, l’époque où Pietro Sarto et d’autres, dont Edmond Quinche, montent un premier atelier de gravure à Villette. Onze ans plus tard, ils déménagent à Saint-Prex, une nouvelle presse s’est ajoutée. Plus imposante. Encore plus performante. «Les Français qui l’ont fabriquée en suivant nos indications nous disaient: «Mais… vous êtes fous les Suisses!» On a répondu qu’on en jugerait sur les résultats.»

«On ne cite jamais le graveur, fait remarquer Sarto. Ici, c’est Valentine Schopfer qui réalise cette merveille, une héliogravure pour le Bernois Balthasar Burkhard.» CELLA FLORIAN

Sarto poursuit, caressant du regard la vue du parvis de la cathédrale de Chartres, signée Charles Nègre (1820-1880). «La qualité de ce tirage nous a valu une commande du collectionneur qui possédait les originaux. Puis une exposition et… la mauvaise humeur d’un groupe qui vendait d’autres tirages des mêmes vues. Mais les nôtres n’avaient aucune zone floue, tout était relevé. Des nuances les plus extrêmes aux détails les plus infimes. C’est ça l’héliogravure! Même le musée de la photo à New York nous a passé commande pour refaire des tirages de leurs collections.»

Le désir venu d’Amérique

Avec le progrès, le soleil a disparu du procédé, la couleur est arrivée, mais la lumière reste essentielle. Intrinsèque. L’histoire de sa renaissance, à Saint-Prex, efface des décennies d’oubli. Par méconnaissance. Par méfiance, aussi. Si précise, l’héliogravure a parfois servi les faussaires, qui ont ainsi grugé des amateurs de Rembrandt croyant acquérir des originaux à bas prix! Mais cette renaissance est, avant tout, le fait d’êtres qui avancent en se surpassant. «Dans l’hélio, on essaie de faire monter la lumière, de la faire surgir du noir. Et c’est le mystère qui, ainsi, affleure. L’hélio est un rendu de la beauté, tout simplement», ajoute Jon Goodman.

«Certains m’ont même dit avoir rêvé de ces images et si quelqu’un rêve de votre travail, on est dans l’émotion pure. Il n’y a plus rien de cérébral.» Jon Goodman, artiste, photographe

L’Américain était à la faveur d’une bourse de recherche lorsqu’il débarque à Saint-Prex, dans les années 70, après avoir ratissé large pour trouver, retrouver ce savoir-faire. «J’avais un livre datant du XIXe siècle et un autre des années 40, en français. C’est comme ça que je l’ai appris d’ailleurs. À Saint-Prex, où ils m’ont alors accepté pour un stage, j’ai découvert chez Pietro Sarto les mêmes intérêts pour les techniques perdues. Même si l’intervention des rayons solaires a été remplacée par les ultraviolets, l’hélio reste un procédé extrêmement complexe et coûteux en main-d’œuvre. Si on veut le faire bien.»

1 / 3 «Late Sun & Shadows, Battle Range», une héliogravure signée Jon Goodman. Jon Goodman

Trop heureux de pouvoir en parler, Jon Goodman pratique depuis bientôt cinquante ans. Et, comme Sarto, il guette l’impression que procure cette écriture, née avec la bénédiction du soleil. «On voit que les gens sont touchés, là où ils n’ont pas vraiment l’habitude de l’être, dit-il. Certains m’ont même dit avoir rêvé de ces images et si quelqu’un rêve de votre travail, on est dans l’émotion pure. Il n’y a plus rien de cérébral.»

«Graver la lumière» Des Dürer, Rembrandt, Goya, Manet, Bonnard, Picasso… une centaine d’œuvres sur papier appartenant à la Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex racontent en ce moment au Musée Marmottan, à Paris, la diversité des techniques permettant de «Graver la lumière», titre de cette exposition. Riche et plébiscitée, elle compte une salle entière dédiée à l’héliogravure, ce qui ravit l’Américain Jon Goodmann (dont quelques pièces sont aussi à voir en ce moment au Musée Jenisch à Vevey): «C’est fantastique de voir l’héliogravure exposée avec d’autres procédés de la gravure, donc considérée par le monde muséal.» Paris, Musée Marmottan

«Graver la lumière» jusqu’au 17 sept.

www.marmottan.fr/expositions/graver-la-lumiere



