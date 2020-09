Circulation à Lausanne – Ouchy veut retrouver ses places de parc perdues Habitants et commerçants font une proposition à la Ville: passer le quartier à 30 km/h, voire à 20 km/h par endroits, et supprimer la piste cyclable tant critiquée. Laurent Antonoff

Les commercants d'Ouchy regrettent les 25 places de parc que la piste cyclable a supprimé tout au long de l’avenue. Ici: Nathalie Porchet (La Riviera), Christophe Andreae (président de la SDIO), Loris Courvoisier (Boccalino), Christophe Berger (Pharmacie d’Ouchy) et Sandra Perrin (Fleur-de-Pain). (Odile Meylan/24heures) 24heures/Odile Meylan

Les nouvelles pistes cyclables de Lausanne, qui ont «mangé» un peu plus de 600 places de parc sur 7,5 kilomètres, ne font pas toutes l’unanimité. Il en va ainsi pour celle réalisée à Ouchy en juillet. «Sans avoir été concertés, un beau matin, on a vu des ouvriers peindre les lignes jaunes devant nos commerces. Plus possible pour nos clients de vite parquer leurs voitures», s’étonne encore Sandra Perrin, responsable régionale des ventes à Fleur de Pains. Vingt-cinq cases ont précisément disparu le long de l’avenue.