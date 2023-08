Ouest lausannois – Six immeubles accueilleront 1800 habitants à Chavannes Avec onze étages et un plan triangulaire, les bâtiments se dresseront au sud de la commune dès 2027. La même zone comptera un autre quartier de 2000 habitants ainsi que le Campus santé. Chloé Din

Le nouveau quartier, résidentiel et estudiantin, est représenté dans cette image de synthèse. HRS

Une véritable cité, résidentielle et estudiantine, est en train de prendre forme à Chavannes-près-Renens. Le long de l’autoroute, à côté de la Bourdonnette, un lotissement est déjà en pleine construction, pour accueillir 2000 habitants et 400 places de travail. Dans la même zone, l’État de Vaud projette de bâtir le Campus santé, plusieurs bâtiments destinés à former le personnel médical et loger 550 étudiants.

Le troisième volet de cette urbanisation vient d’être dévoilé. D’ici à 2027, six immeubles résidentiels abriteront 590 logements pour 1800 habitants, portant à 4000 personnes la population de la future cité chavannoise, alors que la commune compte actuellement 9000 habitants.

Au terme d’un appel d’offres, c’est la Caisse de pensions de l’État de Vaud (CPEV), investisseur et propriétaire, qui présente le projet architectural retenu. Élaboré par la société HRS, il consiste en un alignement de bâtiments dont les images de synthèse montrent qu’ils atteindront onze étages au moins.

L’ensemble résidentiel de la CPEV se composera de six immeubles au plan triangulaire et comptera 590 logements pour quelque 1800 habitants. Il sera situé juste à côté du futur Campus santé, dont les bâtiments auront aussi des formes originales, en croix et en cercle. Dans la même zone, le quartier «Horizon» est déjà en construction le long de l’autoroute. Ses immeubles en forme de U pourront accueillir 2000 habitants et 400 places de travail. HRS

Triangles, croix et U

L’ensemble aura aussi un signe très particulier, puisque le plan de chacun des immeubles sera triangulaire (voir infographie vue d’avion). Cette originalité s’ajoutera à celle de plusieurs autres bâtiments en projet dans le périmètre, avec des formes de croix, de cercle, et de U. Pour les immeubles de la CPEV, la proposition de HRS, qui a collaboré avec les architectes Bonnard+Woeffray, à Monthey, et Kuník de Morsier à Lausanne, a été soutenue par un jury unanime, composé entre autres de représentants de la Commune de Chavannes-près-Renens et de l’État de Vaud.

Les immeubles seront agrémentés d’espaces communautaires et d’esplanades surélevées, reliées entre elles par des passerelles. Le projet inclut en outre 500 places de parc en sous-sol, 1500 places de vélo et la plantation d’une centaine d’arbres.

1 / 3 Les immeubles de la CPEV seront voisins du Campus santé. Certains bâtiments de cet ensemble destiné à la formation auront eux aussi des formes originales, en croix par exemple. DR

