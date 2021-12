L’invité – Oui à la culture, non aux taxes infinies

En septembre dernier, le parlement a adopté une nouvelle loi qui vise à taxer davantage les consommateurs qui utilisent les plateformes de divertissement en ligne et également les nouveaux services novateurs!

En effet, cette dernière introduit une nouvelle taxe de 4% sur le dos du consommateur, alors qu’en même temps, ce dernier paie déjà sa redevance TV, sa TVA liée à ses abonnements et également des impôts cantonaux et fédéraux qui sont ensuite affectés à la culture.

En résumé, cette nouvelle loi vient créer une quatrième taxe injuste et celle-ci est financée à nouveau par le consommateur. Cette nouvelle taxe ne concerne pas uniquement les services de streaming tel que Netflix ou Disney+, mais également les diffuseurs étrangers comme TF1 ou M6.

«Cette nouvelle loi vient dicter à la population suisse ce qu’elle doit visionner.»

De plus, cette loi dite «Lex Netflix» obligera les plateformes de diffusions en ligne à offrir obligatoirement un catalogue de 30% de films européens.

Si cette proposition peut avoir une allure encourageante en faveur du cinéma européen, elle vient dicter à la population suisse ce qu’elle doit visionner et ainsi restreindre la possibilité de regarder un contenu large et étendu, fondé sur ses propres choix.

À notre sens, cela dépasse outrageusement les prérogatives régaliennes de l’État et propose insidieusement à celui-ci une place trop importante dans le quotidien des Suissesses et des Suisses. En outre, cela créerait également un avantage concurrentiel déloyal pour les producteurs européens vis-à-vis de ceux situés hors de l’Europe.

Aussi, de nombreuses plateformes de services à la demande ne pourront pas atteindre un tel quota de 30% et décideront de ne pas diffuser en Suisse afin de ne pas être en contradiction avec la réglementation en vigueur. Au final, c’est à nouveau les consommateurs qui seront perdants et ne pourront plus profiter d’une large offre. La diversité des médias se verra ainsi réduite par cette nouvelle loi.

Contrairement à ce que prétendent les défenseurs de la loi, les Jeunes libéraux-radicaux ne s’opposent aucunement à la culture ou au soutien du cinéma suisse. Nous trouvons simplement que les consommateurs et les contribuables paient déjà un lourd tribut pour ce secteur et qu’ils et elles ne sont pas des vaches à lait, auprès desquelles il est possible d’accroître, sans compter, de nouvelles taxes. Cette taxe est ainsi injuste à nos yeux.

Et ensuite?

En soutenant une telle loi, une véritable boîte de Pandore est ouverte. Une nouvelle réglementation pour chaque service ou outil en ligne pourrait être édictée. Voulons-nous réellement que l’État légifère dans ces nombreux domaines? Voulons-nous avoir dès demain une «Lex Spotify» ou une «Lex Digitec»?

Pour ces raisons, nous vous invitons à soutenir activement le référendum, lancé par l’ensemble des jeunesses de droite. Oui à la culture, non aux taxes infinies!

Maxime Meier Afficher plus Président des Jeunes libéraux-radicaux Vaudois

