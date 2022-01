L’invité - Oui à la réhabilitation du major Davel

Se référer à l’exemple d’une personnalité historique est un procédé bien connu. Ainsi les politiciens de tous bords ne s’en privent-il pas pour appuyer leurs propos. De nos jours, la mode est plutôt de déboulonner les statues que de les encenser. Mais pas systématiquement.

Dans deux ans, on marquera le 300e anniversaire de la décapitation du major Davel. Un député du Grand Conseil, le Vert Raphael Mahaim, lance l’idée de la réhabilitation de cet acteur éminent de l’indépendance vaudoise. Car, selon lui, ce dernier peut être considéré comme un précurseur de la désobéissance civile dont les exemples font débat de nos jours.

«C’est bien le major qui a allumé la mèche de l’espoir d’un pays libre.»

Le major Abraham Davel, rappelons-le, a eu la tête tranchée en 1723 pour avoir critiqué et bravé les familles oligarchiques du Pays de Vaud qui se satisfaisaient de la souveraineté des baillis bernois, non sans bénéficier en retour de moult privilèges.

Mais cette demande de réhabilitation suscite des réactions. D’aucuns s’offusquent qu’on instrumentalise cette figure historique pour défendre une thèse en discussion aujourd’hui. On ne devrait pas se servir du passé. Selon les lois et les conceptions de l’époque, Davel, officier félon et illuminé, devait être exécuté. Il ne faut pas réviser son procès.

Cette manière de voir était peut-être justifiée à l’époque par les tenants du pouvoir, soit les colons bernois et les collabos vaudois. Mais, soulignons-le, c’est bien le major qui a allumé la mèche de l’espoir d’un pays libre.

C’est vrai, à l’instar de Jeanne d’Arc, Davel a été un illuminé, a entendu des voix pour se révolter contre le statut de soumission qui pesaient sur ses concitoyens. Pendant quelques décennies le feu a couvé, puis a pris son ampleur jusqu’à ce que les Vaudois se libèrent en 1798 du joug de Leurs Excellences de Berne, avec l’aide de patriotes comme Frédéric-César de la Harpe et l’appui de la France.

On ne peut reprocher à ce soldat de ne pas avoir la stature des penseurs du siècle des Lumières. Rousseau et Voltaire n’étaient qu’à l’aube de leur carrière quand la tête du précurseur vaudois a été tranchée à la hache à Vidy.

L’ordre établi n’est pas éternel

S’il y a une figure vaudoise qui mérite d’être réhabilitée en 2023, 300 ans après sa mort, c’est bien celle du major Davel qui a osé défier les pouvoirs en place. Et c’était bien avant la Révolution française. C’est lui qui a montré le chemin vers plus de liberté, vers les institutions dont nous bénéficions aujourd’hui.

Son exemple peut-il encore aujourd’hui nous concerner? Oui, en ce sens que l’ordre établi n’est jamais éternel, qu’il soit politique ou juridique. Tout évolue avec plus ou moins d’amélioration et parfois jusqu’à des remises en question fondamentales, voire une révolution. C’est le message que Davel nous laisse, lui qui, avant tout le monde, au prix de sa vie, a posé la première brique du canton de Vaud. Respect, mon major!

Jacques Vallotton Afficher plus Ex-député de la Constituante vaudoise

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.