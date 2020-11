Finances d’Épalinges – Oui à un budget encore dans le rouge Les conseillers communaux ont accepté à l’unanimité les prévisions financières pour 2021 et leur déficit de près de 210’000 francs. Laurent Antonoff

Pour 2021, Épalinges prévoit un manque de financement des dépenses courantes de 1’079 ’ 700 francs . (24 heures/Odile Meylan) VQH

Réunis en assemblée mardi 10 novembre, les conseillers communaux d’Épalinges ont approuvé, à l’unanimité et sans amendement, le projet de budget 2021 tel que proposé par la Municipalité. Et cela malgré la mise en garde apportée par Guillaume Graf (PLR), en fin de débats, quant aux millions puisés dans le fonds de réserve, et «au manque de visibilité» de l’état des finances de la commune.

Comme pour 2019 et pour 2020, le budget 2021 d’Épalinges est envisagé dans le rouge. Alors que le déficit se montait à 448’000 francs en 2019 et à 469’800 francs en 2020, il atteint 209’200 francs en 2021 pour un total des revenus à hauteur de 56’046’300 francs.

«Importantes incertitudes»

«Les nombreuses inconnues liées à l’impact de la crise du Covid-19 affecteront immanquablement les économies mondiales, nationales et cantonales (…), pénalisant finalement la santé financière de toutes les communes», légitime la Municipalité, qui a établi son budget «dans un état d’esprit chargé d’importantes incertitudes».

Pour 2021, les autorités prévoient un manque de financement des dépenses courantes de 1’079’700 francs, presque le double qu’inscrit au budget précédent. À noter que, de leurs côtés, les dépenses nettes d’investissement prévues d’être financées en 2021 s’élèvent à un peu plus de 20 millions de francs. «Il appartiendra au Conseil communal de se prononcer sur une partie de ce montant par le biais de préavis déposés en temps utile», rappellent les autorités.