Accueil de jour à Lausanne – «Oui, il y a des difficultés avec le parascolaire» Le municipal David Payot confirme des prises en charge insatisfaisantes à la rentrée 2021. Il ne s'avance pas sur les besoins futurs. Romaric Haddou

David Payot indique que la majorité des problèmes de prise en charge concernent des enfants domiciliés s ous- g are, « où les infrastructures sont les plus sous tension ». Keystone

À la rentrée 2021, 3030 enfants lausannois étaient inscrits en Apems et, «pour 6% d’entre eux, seule une prise en charge partielle a pu être offerte dans une perspective de conciliation (entre vie professionnelle et vie familiale pour les parents, ndlr)». Mardi soir, au Conseil communal de Lausanne, le municipal David Payot a confirmé que l’accueil parascolaire était malmené. Il répondait au conseiller PS Benoît Gaillard, inquiet de constater que de nombreuses familles se retrouvent actuellement sans solution de garde ou avec des prises en charge partielles.

La Municipalité confirme qu’à mi-septembre «144 familles avec des besoins de conciliation et 30 familles sans besoin de conciliation n’ont pas obtenu la totalité des prestations demandées». Les lésés sont «essentiellement domiciliés sous-gare, où les infrastructures sont les plus sous tension». David Payot assure néanmoins que «la plupart des besoins non couverts concernent un ou deux moments de la semaine, et aucune famille avec besoin de conciliation ne s’est trouvée sans aucun accueil». Le municipal annonce que, dans ce quartier, des solutions ont été trouvées pour la rentrée des vacances d’octobre.

Sur l’offre globale, l’élu souligne qu’à la rentrée 2021, «160 nouvelles places ont été ouvertes en 3-6P et 160 autres en 7-8P». Pour autant, la Ville ne parvient pas à faire face à des besoins en forte hausse (9,6% pour les accueils du matin et 7.9% pour les après-midi). À ce jour, le taux de couverture pour le parascolaire est de 48%.

Abo Politique de l’enfance à Lausanne De jeunes parents mal pris pour leur solution de garde Benoît Gaillard pointe aussi la décision d’avancer la date d’inscription en Apems au 30 avril (reportée ensuite au 15 mai). Selon lui, ce délai est trop éloigné de la rentrée. Or, selon David Payot, même si «la communication devra être améliorée, c’est un outil essentiel pour mieux anticiper les besoins. Cela a permis de réfléchir à l’augmentation du nombre d’enfants accueillis dans certains lieux, de procéder à des engagements de professionnels pendant les vacances et d’adapter les autorisations d’exploiter autant que possible». Vraie planification attendue Appuyé par tout le Conseil, Benoît Gaillard demande finalement une «vision d’ensemble» pour l’accueil de jour. Un souhait qu’il avait déjà formulé, via un postulat, en mai 2020. Pour y voir plus clair il faudra attendre le programme de législature puis sa mise en œuvre, répond David Payot. Le municipal glisse tout de même que le budget 2022 de la Ville, présenté ce mardi, «donne quelques indices en la matière». 180 places supplémentaires et l’ouverture de trois nouvelles structures 7-8P sont prévues pour la prochaine rentrée.

