Interview de Mathieu Jaton – «Oui, il y aura un Montreux Jazz en 2021» En dévoilant son affiche, le rendez-vous de la Riviera annonce sa 55e édition du 3 au 17 juillet prochain. Sur une mer d’incertitudes ricochent quelques rayons d’optimisme. Son directeur explique pourquoi il y croit. Francois Barras

Mathieu Jaton, directeur du Montreux Jazz. « tout le mo nde est dans le brouillard , mais il faut bien que quelqu’un avance pour que l’en s emble s uive. » LMD

Quand le Montreux Jazz dévoile son affiche, les commentaires se concentrent d’habitude sur l’appréciation plus ou moins polémique de son visuel. Mais l’œuvre chaude et ronde de la Française Marylou Faure fera surtout causer pour la date qui y est inscrite: du 2 au 17 juillet 2021, le MJF entend bien vivre l’édition que le Covid lui a volée l’été dernier.

Alors que l’avenir du Paléo est encore très incertain, cette promesse vient rejoindre une farandole d’annonces tombées cette semaine, du Bernois Greenfield qui déroule pour juin ses stars du metal comme si de rien n’était, aux Eurockéennes de Belfort, festival cousin du MJF pour sa proximité, ses dates (du 1er au 4 juillet) et ses styles, qui présente un menu anglo-français avec, notamment, Muse, Massive Attack et Simple Minds… Directeur du MJF, Mathieu Jaton explique quelles sont les raisons d’y croire, et peut-être de se réjouir.

Le Montreux Jazz aura-t-il lieu l’été prochain? Oui, il y aura un Montreux Jazz. On n’est plus dans l’état de sidération de mars dernier et dans l’impossibilité globale qui s’est ensuivie. Nous pouvons travailler avec l’expérience de tout ce qu’on a vécu et que l’on risque de vivre encore – c’est un festival d’incertitudes, comme disait avec raison mon cher confrère du Paléo! Tout le monde s’accorde cependant sur le fait que la situation globale va s’améliorer avec l’arrivée du vaccin, après un début d’année potentiellement très compliqué. Mais le retour des beaux jours puis de l’été laisse entrevoir la possibilité d’organiser des choses, au pire dans les contraintes que l’on a connues en septembre et en octobre, au mieux avec plus de détente.

Comment travaille-t-on avec ces incertitudes? C’est un peu le principe de la poule et de l’œuf: tout le monde est dans le brouillard, mais il faut bien que quelqu’un avance pour que l’ensemble suive. Aucun festival ne peut rester les bras croisés pour lancer ses machines fin mars si la situation est bonne. On doit anticiper avec différentes hypothèses structurelles: le pire scénario, le meilleur et le plus raisonnable.

Comme Paléo donc… Disons que ce sont des principes assez inéluctables. L’annulation, personne ne la souhaite, personne n’arrive à vivre avec cette idée. À l’inverse, imaginer revenir à un festival normal est tout aussi illusoire: on ne va pas remplir un Stravinski avec 4500 personnes debout qui transpirent sur un concert d’Iggy Pop. Il nous faut travailler sur un scénario intermédiaire.

À quoi ressemblera alors le festival en 2021? Dans notre malheur, nous avons des atouts de taille: notre situation urbaine et nos salles de petites capacités, à la disposition très modulable. Nous savons que les notions de traçabilité et de contrôle des flux ne vont pas disparaître du jour au lendemain: nous pouvons mieux que d’autres gérer la déambulation par zones. Notre but est de conserver notre ADN – un festival indoor et outdoor, payant et gratuit – malgré ces contraintes. Nous pouvons adapter nos salles (Stravinski, Lab et Jazz Café) en format 100% assis, mixte ou 100% debout. Si avec notre historique, nos capacités et notre savoir-faire, on n’est pas capables ou on nous interdit de faire ne serait-ce qu’une série de concerts au Stravinski dans des capacités de 1600 places assises, ça veut dire que rien ne pourra se faire nulle part.

Mais dans une industrie du live à l’arrêt, quels artistes seront sur scène? Pour l’heure, 80% de la programmation de 2020 est toujours reportée à 2021 (ndlr: hormis Lionel Richie, celle-ci n’a jamais été dévoilée). Seul Lenny Kravitz a annulé sa venue. Là, tout le monde essaie de se donner du temps, bien conscient que rester agile sur le calendrier permettra des opportunités supplémentaires – notre dead line est à la mi-mars. D’ici là, on va voir qui reste, qui vient, et à quel cachet cela se négociera en fonction de la capacité permise. Au niveau du business, les nouvelles conditions contractuelles s’adaptent à la situation. On a par exemple des clauses d’annulations à 30, 60, 90 ou 120 jours, au cas où les artistes ne pourraient pas voyager. En tant qu’organisateur, nous exigeons des clauses au cas où le périmètre d’accueil n’est pas le même qu’à la signature du contrat, afin de rediscuter les conditions financières. Après, quelle sera l’issue de la discussion… Un concert n’est pas qu’un cachet mais aussi des frais de production. Des musiciens pourraient baisser leur cachet mais reporter leurs frais de production sur l’organisateur, ce qui serait problématique.

Pour des questions de transports, le MJF sera-t-il plus francophone en 2021? Je ne crois pas car chacun doit rester dans son ADN. J’imagine très bien un Paléo plutôt francophone et un Montreux plutôt anglais.

Mais pas américain? La probabilité d’avoir des anglais est plus forte que les Américains. Si les voyages sont possibles, l’Américain viendra. Mais tournera-t-il aux USA car techniquement plus facile? Ou en Europe car plus sûr? Je me rends compte que je mets beaucoup de conditionnel.

Va-t-on vers des concerts allégés, indépendants des méga tournées mondiales? Je pense qu’il y aura autant de situations qu’il y a d’artistes. L’un va accepter de partir pour une moitié de tournée avec une moins grosse production, l’autre voudra absolument jouer dans sa production et repoussera en 2022. Ce qui est sûr, c’est que les gigantesques tournées faites pour d’énormes open air – dont certaines faisaient halte exceptionnellement à Montreux – ne se feront pas, et que leur modèle est remis en question. Le MJF a sans doute une carte à jouer ici, par son histoire et sa proximité avec les artistes.