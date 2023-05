Dans sa réflexion parue le 27 avril, M. Jon Ferguson nous explique pourquoi il ne «croit pas» au changement climatique. Si l’on suit le fil de son raisonnement tautologique, le changement climatique serait une sorte de croyance ou de religion, qu’il compare au christianisme en cela qu’elle ostracise ceux qui ne partagent pas cette foi. L’article de M. Ferguson dans ce journal prouve que ce n’est pas vrai.

Il fonde son agnosticisme en la matière sur le fait que personne ne comprend ce qu’est le climat (dit-il), et que nous ne connaissons pas le fonctionnement de l’univers. La conclusion logique qu’il en tire, c’est qu’il est inutile de «marcher pour le climat», geste égotiste dénué de sens. Merci pour celles et ceux qui marchent! S’il va mettre en rage ceux qui s’engagent pour la lutte contre le réchauffement, M. Ferguson va se faire beaucoup d’amis parmi les climatosceptiques partisans de l’immobilisme.

Le doute est une discipline intellectuelle indispensable, puisqu’elle fonde la démarche scientifique – contrairement au monde religieux, où le doute est violemment rejeté. Il est ce qui nous pousse à chercher, comprendre, expliquer les choses. Mais chez M. Ferguson et ses adeptes, le doute n’est pas là pour nous faire avancer, il est là pour nous confiner dans l’inaction: puisque nous ne savons pas tout, ne faisons rien, faisons le gros dos, en attendant que le ciel nous tombe sur la tête – ou pas.

Ce raisonnement est particulièrement démagogique et délétère. Les Suisses, encore plus que les autres – puisqu’ils ont un niveau de confort inégalé – sont allergiques à toute entrave à leur surconsommation effrénée, à leur hypermobilité, à leur frénésie de bétonnage. Par conséquent, ils se rallient comme un seul homme à tout prophète du «tout va bien les gars, consommez tranquille», ce qui a conduit à la faute, historique j’ose le dire, du peuple suisse lorsqu’il a rejeté la loi sur le CO 2 , berné par l’UDC.

Le mépris affiché par M. Ferguson à l’égard du monde scientifique est typique du complotisme ambiant, où l’on peut sans scrupule nier l’évidence. Or l’évidence est là, sous nos yeux: allez, comme moi, chaque été, constater le recul du Glacier du Mont-Miné, dans l’admirable cirque de Ferpècle, qui est dûment marqué sur les rochers. Et demandez aux paysans d’Espagne, du Maghreb, du sud de la France, et demain de la Suisse, si le réchauffement existe ou pas.

Dire que nous ne savons rien du climat, c’est de la désinformation crasse, et une insulte aux milliers de scientifiques qui collaborent au GIEC. Encore faudrait-il ouvrir leurs rapports. Lisons donc au moins la parfaite synthèse de Martine Rebetez, «La Suisse se réchauffe». En 160 pages tout est dit, et ce n’est pas un sermon.

Philippe Barraud Afficher plus Journaliste indépendant

