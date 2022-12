Série télé – Oui… la Maison-Blanche a déjà eu ses présidentes En dix épisodes, «The First Lady» braque les caméras sur trois épouses de… présidents qui ont aussi changé l’histoire. Critique. Florence Millioud Henriques

L’excellente Michelle Pfeiffer s’est glissée dans l’existence de Betty Ford sans jamais tomber dans la copie mimétique. SHOWTIME

Déçus de la 5e saison de «The Crown», plus plate que les ballerines de Lady Di alors qu’elle ne devait pas paraître plus altière que son héritier d’époux? Intéressés par l’histoire plus ou moins vivante, vous avez déjà fini les six épisodes de «L’Impératrice», version crème chantilly plus aérée que la déclinaison de «Sissi»? «The First Lady», dix épisodes perchés sur les talons de celles qui ont – aussi – habité la Maison-Blanche, est donc pour vous!