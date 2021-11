Disparition au parc animalier joratois – «Oural», le tigre du Zoo de Servion, a dû être endormi Victime de crises d’épilepsie, le félin a dû être euthanasié. Sa compagne «Tinka», âgée elle aussi, va probablement finir sa vie seule. Sylvain Muller

«Oural» (à gauche) faisant connaissance avec «Tinka» lors de son arrivée au Zoo de Servion en 2007. Dominic Favre – ARC – archives

À 16 ans, Oural arrivait gentiment au bout de sa vie. Mais le tigre mâle du Zoo de Servion n’a pas pu rejoindre le paradis des tigres de Sibérie de façon naturelle. En raison d’un problème de crises d’épilepsie, les responsables ont dû se résoudre à l’endormir le 9 novembre dernier, apprend-on dans un communiqué.

«Ce n’est jamais une décision facile à prendre, mais on ne pouvait se résoudre à voir un animal si superbe souffrir et décliner», explique le directeur, Roland Bulliard, qui a toujours voué une admiration particulière pour ce pensionnaire.

«Comme, avec la femelle Tinka, ils vivaient juste à côté du restaurant, nos regards se croisaient plusieurs fois par jour. On en était fier: avec près de 270 kg au mieux de sa forme, c’était le plus gros spécimen que j’aie jamais vu dans un parc animalier.»

Un couple harmonieux

Né le 26 août 2005 en France, Oural était arrivé à Servion en janvier 2007. Il formait avec Tinka, née en 2003, un couple harmonieux, chose plutôt rare chez les tigres. Les responsables du zoo espéraient donc les voir finir leurs vieux jours ensemble.

Cette perspective s’est toutefois atténuée l’an passé. «Nous avons constaté qu’Oural faisait des crises d’épilepsie de durée et d’intensité variables. L’équipe vétérinaire a prescrit plusieurs traitements qui ont permis d’améliorer la situation mais sans la régler totalement. Et, malheureusement, ces derniers mois, l’état général d’Oural s’est encore dégradé: il a perdu de la force musculaire et peinait de plus en plus à se déplacer.»

Tinka est donc désormais seule dans son enclos et risque bien de le rester. «Comme elle est aussi à un âge avancé, il semble très difficile de lui retrouver un compagnon. Un tigre âgé pourrait nous ramener dans une situation similaire et la mettre en présence d’un jeune pourrait être risqué pour elle.»

