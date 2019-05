Ourense, épicentre de l’Espagne vieillissante

Lobeira (807 habitants) a fermé son école depuis des années faute d’élèves. Mais le bâtiment, loin d’être laissé à l’abandon, a été transformé en une structure plus en adéquation avec le profil démographique de la municipalité d’Ourense, la plus vieillissante de la province. «Maintenant, c’est une maison de retraite. C’est triste, n’est-ce pas?», nous dit résignée Obdulia Pereira, une voisine qui, du haut de ses 59 ans peut se vanter d’être l’une des plus jeunes du village. «Ici, la plupart des habitants ont plus de 80 ans. Il n’y a pas d’avenir, c’est très clair», tranche la propriétaire de la seule épicerie du village, coincée dans une zone qui perd un peu plus d’habitants chaque année et qui est devenue aujourd’hui l’épicentre du défi démographique espagnol et le miroir vers lequel l’UE devra se pencher tôt ou tard afin d’y voir le sort qui lui est réservé.

«Ourense a aujourd’hui le profil démographique de l’UE d’ici à 2050» assure Alberto Vaquero, professeur d’économie appliquée à l’Université de Vigo. Il explique que le véritable problème réside dans le manque de relève générationnelle de ceux qui partent à la retraite. «La disparition des villages est déjà une réalité dans la province; s’il n’y a pas de bons emplois, la population migre et les villages et les villes sombrent». Une situation qui touche d’autres régions d’Europe.

«Le vieillissement coïncide généralement avec le dépeuplement, mais contrairement à ce qui se passe dans les pays nordiques, nous n’avions pas connu de dépeuplement jusque-là, c’est maintenant qu’il a lieu et c’est pour cela que nous parlons d’une Espagne vide, explique la députée européenne Eider Gardiazábal (Parti socialiste du Pays basque), travaillant au sein de la commission des budgets du Parlement européen, qui a financé ce reportage à l’approche des élections européennes du 26 mai. En mars, le Parlement européen a convenu que lors de la prochaine législature, au moins 5% des fonds régionaux et de cohésion seront consacrés à la lutte contre le dépeuplement, une mesure qui doit encore être approuvée par le Conseil. Iratxe García, députée européenne socialiste et rapporteure d’un rapport sur les politiques mises en œuvre pour faire face au changement démographique, ajoute que les provinces et les régions à faible densité de population ou ayant enregistré un exode rapide joueront un rôle plus important grâce à la nouvelle mesure. «Cela donne une image plus juste et évite les distorsions», explique-t-elle.

Ourense (309'293 habitants) est la deuxième province espagnole à s’être le plus dépeuplée depuis 1996, après Zamora, du fait de l’exode rural et du manque d’opportunités en milieu rural. Les perspectives d’avenir ne sont pas réjouissantes: cette province détient non seulement l’indice de vieillissement le plus important du pays mais elle est aussi l’une des régions de l’UE qui compte le plus de personnes âgées; son solde naturel est négatif et on y dénombre 7 retraités pour 10 personnes actives. Le président du Conseil d’Ourense (Parti populaire), José Manuel Baltar, perçoit ce défi comme une chance à saisir.

Défi et opportunité

«La situation démographique représente à la fois un défi et une opportunité, non seulement pour Ourense, mais aussi pour la Galice et l’Espagne ainsi que pour 80% des territoires européens», affirme aussi le président de Partenalia, association d’autorités locales intermédiaires de pays européens. Il espère que l’arrivée de la ligne de train à grande vitesse dans la ville et l’essor du thermalisme — qui est pourtant déjà mis en avant depuis des décennies —, en plus des aides à la natalité et au vieillissement actif aideront à revitaliser une province devenue un laboratoire pour tester les politiques sociales de l’Europe du futur, et qui mettra en place à l’automne un observatoire international du milieu rural. «Notre rôle de gestion des fonds dans le nouveau cadre financier communautaire est l’une des avancées les plus importantes de ces 40 dernières années à l’échelle provinciale», assure-t-il.

Mais son optimisme n’est pas partagé par les habitants des zones rurales, les plus dépeuplées et touchées par le déclin démographique, où il n’est pas si difficile de trouver des villages à vendre ou ne comptant qu’un seul habitant. «Nous devrions encourager l’élevage, le tourisme», suggère Aquilino Valencia, maire de Calvos de Randín, municipalité frontalière avec le Portugal et où plus de la moitié des personnes recensées ont plus de 64 ans. «Les jeunes s’en vont, et le retour de ceux qui avaient émigré n’a pas amélioré la situation», ajoute Valencia, l’un des rares élus socialistes de la zone, bastion du Parti populaire.

Fernando González, qui s’apprête à fêter ses 90 ans, résume la situation avec sarcasme. «Les anciens sont partis, les jeunes aussi… Mais pas au même endroit!», ironise-t-il, assis sur les marches de pierre à A Teixeira, la municipalité la moins peuplée de la province. José Enrique Fernández, résident de l’une des paroisses qui composent ce Conseil municipal, rappelle le grand nombre de maisons abandonnées qui pourraient accueillir de nouveaux habitants. «Nous voudrions que des gens viennent pour que le village s’en sorte, mais il n’y a pas de travail», dit-il. Il vit de son petit élevage, l’une des principales activités de la région avec la viticulture. «Nous sommes chaque année moins nombreux», affirme Manuel Domínguez, un habitant de 77 ans, conseiller municipal, qui ne se représentera plus aux élections municipales du fait de son grand âge. «Si vous revenez dans cinq ans, tout le monde sera mort!», complète en galicien un autre habitant.

«A Teixeira, comme presque toute la province, a commencé à se dépeupler dans les années cinquante, même si le nombre d’habitants est resté assez stable jusqu’à il y a 10 ou 12 ans, quand elle a amorcé un déclin beaucoup plus important», explique le maire du village, Miguel Cid (Parti populaire). Au nord-est de la capitale et non loin des paysages colorés de Ribeira Sacra, cette municipalité a perdu la moitié de ses habitants au cours des 20 dernières années: en 2018 elle recensait 300 habitants au sein des différentes paroisses (parfois éloignées), beaucoup d’entre eux d’un âge avancé, selon l’Institut national de la statistique espagnol (INE). Médecin retraité de 68 ans, Cid raconte que dans beaucoup de villages on ne trouve plus aucun service public et encore moins de travail, bien que la province d’Ourense regroupe quatre des cinq appellations d’origine des vins de la Communauté autonome de Galice. Jorge Feijóo et Marisol Borrajo font partie des rares habitants à avoir décidé de changer de vie et de se consacrer à la vigne. «Nous ne sommes que tous les deux et c’est parfois difficile», assurent-ils dans l’obscurité de leur cave.

Terre de retraités

À San Xoán de Río, personne ne se promène dans la rue et on trouve plusieurs immeubles à la construction inachevée. «Les gens disent qu’il y a eu une épidémie», plaisante le maire socialiste Luis Castro (58 ans), qui se présentera sur la liste du Parti populaire lors des prochaines élections: «Quand j’étais petit, nous étions 3000 habitants, aujourd’hui nous ne sommes plus que 200 et il ne s’agit que de personnes âgées». Aujourd’hui, dans ce Conseil municipal où la majorité de la population est retraitée, seuls dix couples travaillent encore, assure Castro, qui dit être le seul employeur de la municipalité avec sa boulangerie. «D’ici cinq ou six ans, plus personne ne paiera la sécurité sociale, tout le monde en sera bénéficiaire. Mais je ne vois pas comment je pourrais encourager quelqu’un à venir vivre ici».

«D’autres pays, comme l’Allemagne ou l’Autriche, ont un plus grand pourcentage de personnes âgées que l’Espagne et ce n’est pas un problème s’il y a des possibilités de remplacement», dit Vaquero, de l’Université de Vigo. Mais en Espagne la situation n’est pas la même, surtout en Galice qui recense 2,7 millions de personnes avec 1,2 million d’actifs pour presque 900'000 bénéficiaires d’allocations (800'000 d’entre eux, retraités). «L’un des défis de ces prochaines années, à l’échelle nationale et plus particulièrement dans des provinces comme celle d’Ourense sera le départ à la retraite de la génération du baby-boom, dont les premières cohortes partiront d’ici 10 ans avec une très bonne retraite. Les revenus ne seront pas suffisants pour financer les retraites», explique l’enseignant.

Mario Franco, secrétaire général du syndicat UGT à Ourense, confirme les mauvaises prévisions. «Nous comptons plus de retraités que de travailleurs et en un rien de temps nous n’aurons plus d’habitants. L’image la plus parlante est la transformation d’écoles en funérariums», assure-t-il avant d’énumérer les chiffres illustrant le marché de l’emploi dans la province: 129'000 actifs contre 140'800 inactifs, 90'000 d’entre eux retraités; un taux d’activité de 48% contre 58% à l’échelle espagnole, et un taux d’emploi de 41% contre 50% dans l’ensemble du pays, pour un taux de chômage équivalent. «Ce que nous percevons ne permet même pas de payer les retraites. La plupart des gens sont employés dans le secteur tertiaire, avec une grande partie d’emplois temporaires, et dans l’intérieur des terres, où l’activité principale est l’agriculture, il n’existe aucun projet rural pour l’avenir», se désole-t-il.

À A Veiga, l’une des municipalités les plus grandes de la province, mais l’une de celles à la densité de population la plus faible — 3,1 habitants par kilomètre carré, en dessous de la ligne rouge de 8 habitants par kilomètre carré définie par l’UE —, le maire Juan Anta (Parti populaire) a été moteur de plusieurs initiatives afin de fixer la population et d’attirer de nouveaux habitants. Entre autres: des aides au logement, un projet d’apiculture et la construction d’un observatoire astronomique pour profiter de l’un des ciels d’Espagne les moins touchés par la pollution lumineuse. Ces mesures, assure-t-il, ont freiné la saignée démographique, mais n’y ont pas mis fin. «Les fonds doivent être versés à l’administration la plus proche des gens qui vivent sur le territoire concerné», déclare l’adjoint au maire, partisan d’adopter des mesures d’incitation fiscales pour attirer les populations en milieu rural.

«Ceux-là vivent à Barcelone, ceux-là à Saragosse et ceux-là à Gérone», énumère Herculiano Escuredo en parcourant une ruelle bordée de maisons en pierre et de mauvaises herbes. Ce voisin retraité du village de Baños (A Veiga) est aussi parti il y a quelques années en quête de meilleures opportunités, mais il est revenu pour s’occuper de ses beaux-parents. «Je suis parti parce que tout le monde partait chercher un avenir meilleur». Maintenant, par contre, il n’a aucune intention de s’en aller. «Notre terre est sacrée, je ne l’abandonnerais pour rien au monde, jusqu’à la quitter définitivement». (24 heures)