Début mars 2021, si les théâtres peuvent rouvrir, nous présenterons à Vidy les créations de deux spectacles que nous avions dû annuler en mars 2020 et dont les questionnements restent très actuels: «Contre-enquêtes», une mise en scène de Nicolas Stemann d’après le roman de l’auteur algérien Kamel Daoud qui donne un nom et une histoire à «l’Arabe» tué par Meursault dans «L’étranger» d’Albert Camus, et «Outrage au public», une mise en scène d’Émilie Charriot du texte de Peter Handke qui parle de ce qui se joue de vraiment essentiel entre l’acteur et le public.

Cela fait déjà bientôt un an que nous affrontons les vagues de l’épidémie. Les dégâts sanitaires, économiques, sociaux et psychologiques sont déjà très importants, en particulier pour les plus précaires.

Les décisions politiques qui doivent arbitrer entre les enjeux de santé publique et les conséquences sociales des mesures sanitaires révèlent de vrais choix de société. Ainsi le 11 décembre dernier, le Conseil fédéral décidait de maintenir ouverts les commerces, les restaurants, les stations de ski et interdisait les manifestations culturelles. Cela provoqua non seulement un sentiment d’injustice chez les artistes, les personnes qui travaillent dans les secteurs culturels et celles qui aiment fréquenter ces lieux d’art, mais cela traduisait aussi une certaine vision de ce dont nous aurions besoin en priorité pour vivre ensemble, en oubliant une grande partie de la culture.

«Le théâtre est aussi un lieu où nous nous rassemblons pour nous relier au monde.»

Cette même ordonnance du 11 décembre qui fermait les théâtres (alors que le Canton de Vaud venait de décider de les rouvrir) autorisait les manifestations religieuses et celles visant la libre formation de l’opinion politique. Cela me semble paradoxal car le théâtre est aussi un lieu où nous nous rassemblons pour nous relier au monde et aux autres, pour nous nourrir d’idées politiques et philosophiques, pour questionner notre société et notre époque, à travers cette expérience collective, sensible et vivante qu’offrent les arts de la scène.

C’est par sa capacité à interroger, à chercher, à inventer, à se tromper, à rêver, à transgresser ou à émouvoir que le théâtre peut se révéler essentiel. Si un théâtre comme celui de Vidy est en partie subventionné par de l’argent public, c’est justement pour permettre aux artistes de prendre le risque de créer librement des œuvres fortes et singulières, hors de la seule loi du marché, et pour partager et rendre accessibles celles-ci à toutes et tous. C’est en remplissant pleinement cette double mission de service public qu’il répond à la question de son utilité.

Un secteur fragilisé

Il faut aussi rappeler l’importance économique du secteur culturel. Il est aujourd’hui profondément fragilisé et il est impérieux de le soutenir dans la durée car la crise durera bien plus longtemps que la pandémie. De nombreuses équipes artistiques de théâtre ou de danse n’ont pas pu travailler ces derniers mois, d’autres ont pu créer leur spectacle mais n’ont pas pu rencontrer le public, ni préparer leurs tournées pour les saisons à venir.

Cette pandémie mondiale est une alerte de plus qui nous invite à penser autrement notre futur, à modifier nos façons de vivre en inventant des manières plus durables et solidaires d’habiter la Terre.

Les théâtres, à leur échelle, peuvent contribuer à l’imagination des futurs possibles. Mais ils devront aussi évoluer et s’adapter aux enjeux de demain en étant des lieux d’art vivants, inventifs, ouverts au monde, à la diversité et au plus grand nombre. C’est dans cet état d’esprit que nous voulons rouvrir au public dès que possible; début mars je l’espère.