Conseil national – Ovation pour la dernière intervention de Daniel Brélaz L’élu écologiste partira en mars 2022. Il a fait jeudi sa dernière intervention, 42 ans après son entrée sous la Coupole fédérale. Jérôme Cachin

Daniel Brélaz lors de sa dernière intervention, 42 ans après son entrée sous la Coupole fédérale. KEYSTONE

Une ovation debout, émaillée de quelques cris d’admiration… Daniel Brélaz, qui aura 72 ans le 4 janvier, a été puissamment salué, jeudi matin au Conseil national.

Il venait d’effectuer son ultime intervention, au sujet du budget 2022 de la Confédération: «C’est ma dernière intervention en tant que membre de la Commission des finances et probablement du parlement, puisque je vais partir le 3 mars et que je n’ai pas d’objet inscrit…», débute le géant vert. Il explique se «réjouir des nombreux échanges démocratiques» qu’il a eus avec ses collègues parlementaires et il les remercie pour leur écoute.